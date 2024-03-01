В прошлом году показатели продаж электромобилей были одними из самых высоких, несмотря на то, что продолжительность зарядки остается одной из серьезных проблем для большинства владельцев электрических авто. Эксперты JD Power составили перечень лучших электромобилей массового рынка.

Рейтинг сформировали благодаря "общему показателю индекса владения электромобилем", который создан, чтобы измерить "удовлетворенность владельца электромобиля" и отразить ее в баллах.

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Он включает 10 факторов: точность указанного заряда батареи, поддержка быстрой зарядки на общественных зарядных станций, запас хода, стоимость владения, удовольствие от вождения, скорость зарядки дома, дизайн интерьера и экстерьера, характеристики безопасности, опыт обслуживания, качество и надежность автомобиля.

10 лучших электромобилей массового рынка по рейтингу JD Power:

1. Mini Cooper Electric: 770 баллов

2. Ford Mustang Mach-E: 764

3. Hyundai Ioniq 6: 759

4. Kia EV6: 739

5. Nissan Ariya: 739

6. Chevrolet Bolt EUV: 738

7. Chevrolet Bolt EV: 733

8. Hyundai Ioniq 5: 727

9. Kia Niro EV: 706

10. Ford F-150 Lightning: 704

Эксперты JD Power пришли к выводу, что владельцы электромобилей все еще не удовлетворены скоростью зарядки. Однако, с другой стороны, большинство автопроизводителей, попавших в рейтинг, уже сейчас превзошли некоторые премиальные бренды по надежности.

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Исследование показало, что большая часть водителей, которые владеют первым электромобилем, менее довольны этой технологией и планируют вернуться к автомобилям с ДВС.