Торік показники продажів електромобілів були одними з найвищих, попри те, що тривалість зарядки залишається однією з серйозних проблем для більшості власників електричних авто. Експерти JD Power склали перелік найкращих електромобілів масового ринку.

Рейтинг сформували завдяки “загальному показнику індексу володіння електромобілем”, який створено, аби виміряти “задоволеність власника електромобіля” й відобразити її у балах.

Читайте також: Рейтинг найдешевших електромобілів 2024 року

Він включає 10 факторів: точність зазначеного заряду батареї, підтримка швидкої зарядки на громадських зарядних станцій, запас ходу, вартість володіння, задоволення від водіння, швидкість заряджання вдома, дизайн інтер’єру та екстер’єру, характеристики безпеки, досвід обслуговування, якість і надійність автомобіля.

10 найкращих електромобілів масового ринку за рейтингом JD Power:

1. Mini Cooper Electric: 770 балів

2. Ford Mustang Mach-E: 764

3. Hyundai Ioniq 6: 759

4. Kia EV6: 739

5. Nissan Ariya: 739

6. Chevrolet Bolt EUV: 738

7. Chevrolet Bolt EV: 733

8. Hyundai Ioniq 5: 727

9. Kia Niro EV: 706

10. Ford F-150 Lightning: 704

Експерти JD Power дійшли висновку, що власники електромобілів все ще не задоволені швидкістю зарядки. Проте, з іншого боку, більшість автовиробників, які потрапили до рейтингу, вже зараз перевершили деякі преміальні бренди за надійністю.

Також цікаво: Експерти склали перелік найекономічніших автомобілів 2024 року

Дослідження показало, що більша частка водії, які володіють першим електромобілем, менш задоволені цією технологією й планують повернутись до автомобілів з ДВЗ.