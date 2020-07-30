Авторитетные американские организации IIHS и Consumer Reports выпустили совместный рейтинг автомобилей, которые станут лучшим выбором в качестве "первого автомобиля".

Эти автомобили, наверное, не такие классные и драйвовые, как того хотелось бы самим подросткам, но для родителей, которые покупают, важнее надежность и безопасность.

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Минивэн в качестве автомобиля для водителя-новичка, да еще и молодого, вряд ли обеспечит ему поклонников в инстаграме. Как и Toyota Prius Prime. Зато автомобили из этого списка будут служить долго и владельцы не будут иметь с ними хлопот. А в случае с Prius смогут еще и экономить на топливе.

Лучшие бывшие в употреблении автомобили "для подростков" по версии IIHS и Consumer Reports:

Компактные

Mazda 3 (2014 или более новые; выпущенные с октября 2013)

Subaru Impreza (2014 или более новые)

Hyundai Elantra GT (2018 или более новые)

Kia Forte (2019 или более новые)

Kia Niro (2018)

Toyota Corolla хэтчбек (2019 или более новые)

Honda Insight (2019 или более новые)

Subaru Crosstrek (2018 или более новые)

Toyota Prius Prime (2017 или более новые)

Среднеразмерные

Subaru Legacy (2013 или более новые)

Subaru Outback (2013 или более новые)

Honda Accord седан и купе (2013 или более новые)

Volkswagen Jetta (2016-2018)

Mazda 6 (2015 или более новые)

Volkswagen Passat (2016-2018)

Toyota Prius V (2015-17)

Lincoln MKZ (2016 или более новые)

Volvo S60 (2017-2018)

Nissan Altima (2019 или более новые)

Audi A3 (2017, 2020)

BMW 3-series sedan (2017 или более новые)

Компактные кроссоверы

Mazda CX-5 (2014 или более новые; выпущенные с октября 2013)

Buick Encore (2016 или более новые)

Chevrolet Equinox (2016 или более новые)

Honda CR-V (2015-2016, 2019 или более новые)

Mazda CX-3 (2017 или более новые)

Subaru Forester (2016 или более новые)

Nissan Rogue (2017 или более новые)

Toyota RAV4 (2015 или более новые; выпущенные с ноября 2014)

Honda HR-V (2017-2018; выпущенные с марта 2017)

Hyundai Kona (2018 или более новые)

Audi Q3 (2016 или более новые)

Среднеразмерные кроссоверы

GMC Terrain (2014, 2016 или более новые)

Kia Sorento (2016 или более новые)

Nissan Murano (2015 или более новые)

Hyundai Santa Fe Sport (2017-2018)

Hyundai Santa Fe (2017 или более новые; выпущенные с марта 2016)

Mazda CX-9 (2017 или более новые; выпущенные с ноября 2016)

Lincoln MKX (2017-2018)

Минивэны

Toyota Sienna (2015 или более новые)

Honda Odyssey (2015-2016)

Kia Sedona (2016-17)

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