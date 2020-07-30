Авторитетні американські організації IIHS та Consumer Reports випустили спільний ретинг автомобілів, котрі стануть кращим вибором у якості "першого автомобіля".

Ці автомобілі, напевно, не такі класні й драйвові, як того хотілось би самим підліткам, та для батьків, що їх купують, важливіші надійність та безпечність.

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Мінівен у якості автомобіля для водія-новачка, та ще й молодого, навряд чи забезпечить йому шанувальників у Інстаграм. Як і Toyota Prius Prime. Натомість автомобілі з цього списку служитимуть довго і власники не матимуть з ними клопоту. А у випадку з Prius зможуть ще й заощаджувати на пальному.

Кращі вживані автомобілі “для підлітків” за версією IIHS та Consumer Reports:

Компактні

Mazda 3 (2014 чи новіші; випущені з жовтня 2013)

Subaru Impreza (2014 чи новіші)

Hyundai Elantra GT (2018 чи новіші)

Kia Forte (2019 чи новіші)

Kia Niro (2018)

Toyota Corolla хетчбек (2019 чи новіші)

Honda Insight (2019 чи новіші)

Subaru Crosstrek (2018 чи новіші)

Toyota Prius Prime (2017 чи новіші)

Середньорозмірні

Subaru Legacy (2013 чи новіші)

Subaru Outback (2013 чи новіші)

Honda Accord седан та купе (2013 чи новіші)

Volkswagen Jetta (2016-2018)

Mazda 6 (2015 чи новіші)

Volkswagen Passat (2016-2018)

Toyota Prius V (2015-17)

Lincoln MKZ (2016 чи новіші)

Volvo S60 (2017-2018)

Nissan Altima (2019 чи новіші)

Audi A3 (2017, 2020)

BMW 3-series sedan (2017 чи новіші)

Компактні кросовери

Mazda CX-5 (2014 чи новіші; випущені з жовтня 2013)

Buick Encore (2016 чи новіші)

Chevrolet Equinox (2016 чи новіші)

Honda CR-V (2015-2016, 2019 чи новіші)

Mazda CX-3 (2017 чи новіші)

Subaru Forester (2016 чи новіші)

Nissan Rogue (2017 чи новіші)

Toyota RAV4 (2015 чи новіші; випущені з листопада 2014)

Honda HR-V (2017-2018; випущені з березня 2017)

Hyundai Kona (2018 чи новіші)

Audi Q3 (2016 чи новіші)

Середньорозмірні кросовери

GMC Terrain (2014, 2016 чи новіші)

Kia Sorento (2016 чи новіші)

Nissan Murano (2015 чи новіші)

Hyundai Santa Fe Sport (2017-2018)

Hyundai Santa Fe (2017 чи новіші; випущені з березня 2016)

Mazda CX-9 (2017 чи новіші; випущені з листопада 2016)

Lincoln MKX (2017-2018)

Мінівени

Toyota Sienna (2015 чи новіші)

Honda Odyssey (2015-2016)

Kia Sedona (2016-17)

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