Да, электромобили тоже могут быть быстрыми и "спортивными", правда подвиги в виде заездов 24 часа Ле-Мана им еще долго не под силу. Тем не менее, между собой они соревнуются довольно успешно, особенно, когда это не серийные образцы, а только концепты.

Победителем рейтинга самых быстрых спортивных электрокаров, составленным британским изданием Autocar, стала электрифицированная версия легендарного немецкого бренда-Porsche Taycan.

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Эксперты отметили, что в списке есть модели, которые уже доступны для покупателей или ожидаются на рынке в скором времени. Есть и те, появление которых назначено на более отдаленный период, но их характеристики уже поразили общественность.

Porsche Taycan

Это четырехдверный быстрый автомобиль, размер которого немного меньше существующей модели Panamera. Без преувеличения можно сказать, что Porsche наделил свой первый электромобиль всеми отличительными чертами своих лучших среднемоторных двигателей. Taycan обладает прекрасной управляемостью, редким балансом и ощутимой точностью рулевого управления.

Автомобиль отлично едет на своей пневматической подвеске, что только добавляет ему привлекательности и является ключевым фактором в получении от Autocar пяти звезд после исчерпывающих дорожных испытаний.

На данный момент в линейке есть несколько моделей, хотя лучшие элементы пакета доступны даже в 532-сильном 4S, который, несмотря на свой статус начального уровня, является скоростным суперкаром. Топовый Turbo S мощностью 751 л. с. стоит около $190 тыс. и является одним из самых быстрых автомобилей на планете.

Audi RS E-tron GT

Первый электромобиль с инициалами Audi RS – "в глубине души" это Porsche Taycan, но в другом "костюме". В нем используются те же мощные электродвигатели – по одному на ось, и та же трехкамерная пневмоподвеска, и, конечно же, общая архитектура. Ожидается, что его пробег без подзарядки будет до 400 км.

Все это означает, что, во-первых, RS E-tron невероятно быстрый. Когда он поступит в продажу в 2021 году, флагманская версия получит 637 л. с. и сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды.

Lotus Evija

Ожидается, что Evija за $2,7 млн будет официально запущена летом 2021 года. Голая статистика ошеломляет. Сама Lotus недавно была удивлена, обнаружив, что четыре двигателя автомобиля вместе развивают более 2000 л. с., а не 1973 л. с., о которых говорилось ранее.

Еще неизвестно, насколько Evija сочетает в себе традиционные черты Lotus, но если какой-нибудь из будущих электрических гиперкаров действительно сможет привлекать внимание, как автомобиль для водителя, то это – именно та самая модель.

Rimac C_Two

Возможно, не все слышали о хорватской Rimac, но эта молодая и инновационная компания уже добилась заметного положения в автомобильной промышленности. Например, Porsche приобрела 10% акций этого автопроизводителя. А в 2021 году, похоже, что Rimac приобретет Bugatti.

C_Two является продолжением Concept One, который в 2017 году, возможно, стал первой машиной, которая положила начало тенденции электрических гиперкаров, с мощностью 1 073 л.с., максимальной скоростью 321 км/ч и ценой в $920 тыс. Будет выпущено всего 150 экземпляров.

Pinifarina Battista

Подобно паре Porsche Taycan и Audi RS E-tron GT, Pininfarina Battista имеет много общего с Rimac C_Two, но будет выглядеть более роскошной снаружи.

Поставки Battista намечены на 2021 год. Автомобиль получит 1900 л. с. и сможет разгоняться с нуля до 300 км/ч менее чем за 12 секунд. Максимальная скорость составит 350 км/ч, запрашиваемая цена – около $2,7 млн. Следующим шагом Pininfarina станет электрический ответ Lamborghini Urus, а также более компактные внедорожники.

Rivian R1T

Rivian R1T – это пикап, поэтому его ценник не будет семизначным, также не стоит от него ждать характеристик болидов Формулы-1. Однако, наблюдатели с нетерпением ждут выхода на рынок этой модели – ориентировочно летом 2021 года.

Размер R1T будет где-то посередине между Ford Ranger и Ram 1500. Полный привод снабжается электродвигателем на каждой оси. Самая мощная модель будет оснащена около 750 л. с. На автомобиль будет установлена регулируемая пневмоподвеска. Модель мощностью 180 кВт/ч получит прогнозируемый запас хода свыше 720 км.

Эксперты отметили как удачный дизайн Rivian, который выглядит гладким и аккуратным снаружи и таким же – внутри салона. Тем не менее, в спецификации указано, что автомобиль будет отвечать высоким требованиям владельцев пикапов.

Lunaz Phantom V

Компания Lunaz из Сильверстоуна обновляет исторические автомобили современной электрической трансмиссией, и ее вариант Rolls-Royce Phantom V – один из самых привлекательных.

Запрашиваемая цена ожидаемо высокая – более $680 тыс. Тираж будет небольшим. Каждый автомобиль проходит процесс восстановления кузова с нуля. В результате получается действительно бесшумный Phantom с 375 л. с. и запасом хода более 400 км от аккумуляторной батареи 80 кВт/ч.

Каждый автомобиль, переоборудованный Lunaz, перед проведением любых работ сканируется в 3D, чтобы инженеры могли создавать CAD-рендеры для "обеспечения технического совершенства". Затем автомобиль разбирают перед полной реставрацией, при этом все работы по сборке и отделке кузова выполняются собственными инженерами фирмы. Интерьеры слегка модернизированы за счет обновленных аудиосистем, информационно-развлекательной составляющей и функции Wi-Fi.

Faraday Future FF91

Китайский стартап Faraday утверждает, что придерживается другого подхода в производстве автомобилей, копируя таких технологических гигантов, как Apple.

Он позиционирует свой большой и роскошный седан FF91 как платформу для продажи цифровых услуг, но это также и автомобиль. Его три двигателя развивают 1 035 л. с., разгон до 100 км/ч – всего за 2,2 секунды.

Пока нет планов по выходу на европейский рынок, но в США этот автомобиль будет стоить от $123 тыс.

AC Cobra Series 4

Очередной электрический "камбэк", на этот раз – возрожденный британский бренд спортивных автомобилей AC Cars. Вместо двигателя V8 с большим рабочим объемом – электрическая трансмиссия на 617 л. с.

Вероятно, самой привлекательной цифрой является то, что эта модель будет весить всего 1190 кг. Это не только "легко" по стандартам электромобилей, но также имеет в виду "стратосферно высокое” соотношение мощности к весу. Фактически, когда автомобиль появится летом 2021 года, "Series 4 может стать самым неудачным Cobra на сегодняшний день". То есть с 1962 года.

Оговорка заключается в том, что аккумуляторная батарея составляет всего 54 кВт/ч. В эконом-режиме должно хватить на 320 км без подзарядки. Ориентировочная стоимость – $230 тыс.

Aspark Owl

Aspark Owl стоит $3,4 млн, разгоняется до 100 км/ч за 1,7 секунды и развивает мощность чуть менее 2000 л. с. от четырех электродвигателей. Дальность хода – 450 км

Модель Owl "по происхождению" впринципе японская, но ее производят на Manifattura Automobili Torino в Турине (Италия). Поставки запланированы на начало 2021 года, после чего владельцы будут иметь в своем распоряжении один из самых быстрых уличных автомобилей в мире.

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Он также отличается "невысоким ростом", всего 99 см от протекторов шин до верхней части композитной крыши.