Так, електромобілі теж можуть бути швидкими та "спортивними", щоправда, подвиги у вигляді заїздів 24 години Ле-Мана їм ще довго не будуть під силу. Тим не менш, між собою вони змагаються досить успішно, особливо коли це не серійні зразки, а лише концепти.

Переможцем рейтингу найшвидших спортивних електрокарів, складеним британською виданням Autocar, стала електрифікована версія легендарного німецького бренду - Porsche Taycan.

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Експерти відзначили, що в списку є моделі, вже доступні для покупців або очікувані на ринку незабаром. Є й ті, появу яких призначено на більш віддалений період, але їх характеристики вже вразили громадськість.

Porsche Taycan

Це чотиридверний швидкий автомобіль, розмір якого трохи менше існуючої моделі Panamera. Без перебільшення можна сказати, що Porsche наділив свій перший електромобіль всіма відмінними рисами своїх кращих середньомоторних двигунів. Taycan володіє прекрасною керованістю, рідкісним балансом і відчутною точністю рульового управління.

Автомобіль відмінно їде на своїй пневматичній підвісці, що тільки додає йому привабливості і є ключовим фактором в отриманні від Autocar п'яти зірок після вичерпних дорожніх випробувань.

Наразі в лінійці є кілька моделей, хоча кращі елементи пакету доступні навіть в 532-сильному 4S, який, незважаючи на свій статус початкового рівня, є швидкісним суперкаром. Топовий Turbo S потужністю 751 к.с. коштує близько $190 тис. і є одним з найшвидших автомобілів на планеті.

Audi RS E-tron GT

Перший електромобіль з ініціалами Audi RS - "в глибині душі" це Porsche Taycan, але в іншому "костюмі". У ньому використовуються ті ж потужні електродвигуни - по одному на вісь - і та ж трьохкамерна пневмопідвіска, і, звичайно ж, загальна архітектура. Очікується, що його пробіг без підзарядки буде до 400 км.

Усе це означає, що, по-перше, RS E-tron неймовірно швидкий. Коли він надійде в продаж в 2021 році, флагманська версія отримає 637 к.с. і зможе розганятися до 100 км / год менш ніж за 3,5 секунди.

Lotus Evija

Очікується, що Evija за $ 2,7 млн буде офіційно запущена влітку 2021 року. Гола статистика приголомшує. Сама Lotus недавно була здивована, виявивши, що чотири двигуни автомобіля разом розвивають більше 2000 к.с., а не 1973 к.с., про які говорилося раніше.

Ще невідомо, наскільки Evija поєднує в собі традиційні риси Lotus, але якщо який-небудь з майбутніх електричних гіперкарів справді зможе привертати увагу як автомобіль для водія, то це - саме та сама модель.

Rimac C_Two

Можливо, не всі чули про хорватську Rimac, але ця молода та інноваційна компанія вже домоглася помітного становища в автомобільній промисловості. Наприклад, Porsche придбала 10% акцій цього автовиробника. А в 2021 році, схоже, що Rimac придбає Bugatti.

C_Two є продовженням Concept One, який в 2017 році, можливо, став першою машиною, що поклала початок тенденції електричних гіперкарів, з потужністю 1 073 к.с., максимальною швидкістю 321 км/год і ціною в $ 920 тис. Буде випущено всього 150 екземплярів.

Pinifarina Battista

Подібно парі Porsche Taycan і Audi RS E-tron GT, Pininfarina Battista має багато спільного з Rimac C_Two, але буде виглядати як більш розкішною зовні.

Поставки Battista намічені на 2021 рік. Автомобіль отримає 1900 к.с. і зможе розганятися від нуля до 300 км/год менш ніж за 12 секунд. Максимальна швидкість складе 350 км/год, запитувана ціна - близько $2,7 млн. Наступним кроком Pininfarina стане електрична відповідь Lamborghini Urus, а також більш компактні позашляховики.

Rivian R1T

Rivian R1T - це пікап, тому його цінник не буде семизначним, також не варто від нього чекати характеристик болідів Формули-1. Проте, спостерігачі з нетерпінням чекають виходу на ринок цієї моделі - орієнтовно влітку 2021 року.

Розмір R1T буде десь посередині між Ford Ranger і Ram 1500. Повний привід забезпечується електродвигуном на кожній осі. Найпотужніша модель буде оснащена близько 750 к.с. На автомобіль буде встановлена регульована пневмопідвіска. Модель потужністю 180 кВт / год отримає прогнозований запас ходу понад 720 км.

Експерти відзначили як вдалий дизайн Rivian, який виглядає гладким і акуратним зовні і таким же - всередині салону. Проте, в специфікації зазначено, що автомобіль буде відповідати високим вимогам власників пікапів.

Lunaz Phantom V

Компанія Lunaz з Сильверстоуна оновлює історичні автомобілі сучасної електричної трансмісією, і її варіант Rolls-Royce Phantom V - один з найпривабливіших.

Запитувана ціна очікувано висока - понад $680 тис. Тираж буде невеликим. Кожен автомобіль проходить процес відновлення кузова з нуля. В результаті виходить дійсно безшумний Phantom з 375 к.с. і запасом ходу більше 400 км від акумуляторної батареї 80 кВт/год.

Кожен автомобіль, переобладнаний Lunaz, перед проведенням будь-яких робіт сканується в 3D, щоб інженери могли створювати CAD-рендери для "забезпечення технічної досконалості". Потім автомобіль розбирають перед повною реставрацією, при цьому всі роботи по збірці кузова і оздоблення кузова виконуються власними інженерами фірми. Інтер'єри злегка модернізовані за рахунок оновлених аудіосистем, інформаційно-розважальної складової і функції Wi-Fi.

Faraday Future FF91

Китайський стартап Faraday стверджує, що дотримується іншого підходу у виробництві автомобілів, який копіює таких технологічних гігантів, як Apple.

Він позиціонує свій великий і розкішний седан FF91 як платформу для продажу цифрових послуг, але це також і автомобіль. Його три двигуни розвивають 1 035 к.с., розгін до 100 км / год - всього за 2,2 секунди.

Наразі немає планів щодо виходу на європейський ринок, але в США цей автомобіль буде коштувати від $ 123 тис.

AC Cobra Series 4

Черговий електричний "камбек", на цей раз - відроджений британський бренд спортивних автомобілів AC Cars. Замість двигуна V8 з великим робочим об'ємом - електрична трансмісія на 617 к.с.

Мабуть, найпривабливішою цифрою є те, що ця модель буде важити всього 1190 кг. Це не тільки "легко" за стандартами електромобілів, але також має на увазі "стратосферного високе" ставлення потужності до ваги. Фактично, коли автомобіль з'явиться влітку 2021 року "Series 4 може стати найбільш невдалим Cobra на сьогоднішній день". Тобто з 1962 року.

Застереження полягає в тому, що акумуляторна батарея становить всього 54 кВт / год. В економ-режимі має вистачити на 320 км без підзарядки. Орієнтовна вартість - $ 230 тис.

Aspark Owl

Aspark Owl коштує $ 3,4 млн, розганяється до 100 км / год за 1,7 секунди і розвиває потужність трохи менше 2000 к.с. від чотирьох електродвигунів. Дальність ходу - 450 км.

Модель Owl "за походженням" впринципі японська, але її виробляють на Manifattura Automobili Torino в Турині (Італія). Поставки заплановані на початок 2021 року, після чого власники матимуть у своєму розпорядженні один з найшвидших вуличних автомобілів в світі.

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Він також відрізняється "невисоким зростом", всього 99 см від протекторів шин до верхньої частини композитної даху.