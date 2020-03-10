У нас продаются далеко не все электрокары, которые есть на мировом рынке, но украинцы интересуются батарейними новинками и ждут их появления.
Нынешний год должен стать переломным для украинского рынка электрокаров, ведь количество предложений на подобную технику должно вырасти в разы. Пока же выбор ограничен, украинские автомобилисты активно исследуют тему в Сети.
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Чтобы составить первое представление о новом электрокаре, достаточно обычных новостей. Но часто в них не хватает подробностей, важных для пользователей. Для более углубленного изучения того или иного электрокара, особенно, если это новая модель и/или на украинском рынке она не представлена, приходится проводить собственные исследования. А главным инструментом для этого выступают поисковые сервисы.
Портал AUTOGEEK исследовал количество поисковых запросов в Сети относительно популярных моделей электромобилей и выявил наиболее интересные для украинцев электрокары. На основе этих данных был составлен рейтинг популярности – количество запросов в поисковиках определяет место в рейтинге и отражает уровень интереса от пользователей.
|Марка, модель
|Запас хода, км
|Емкость аккумулятора, кВт*год
|Ориентировочная стоимость, тыс $
|Представлен в Украине
|Количество запросов, млн
|Volkswagen e-Up
|260
|32,3
|35
|нет
|347
|Tesla Model 3
|354-500
|50-75
|39-45
|нет
|310
|Tesla Model S
|613-632
|100
|65-130
|нет
|275
|Volkswagen e-Golf
|300
|35,8
|36
|нет
|251
|Tesla Model X
|417-565
|75-100
|70-130
|нет
|214
|Ford Focus Electric
|185
|33,5
|29
|нет
|188
|Tesla Model Y
|370-483
|50-60
|39-60
|нет
|134
|Nissan Leaf I
|121
|24
|30
|нет
|114
|BMW i3
|359
|42,2
|50-57
|да
|71
|Audi e-Tron
|347-446
|71-95
|79-90
|да
|58
|Jaguar i-Pace
|480
|90
|68
|да
|51
|Smart ForTwo Electric
|147-159
|17,6
|24
|да
|37
|Tesla Roadster 2020
|998
|200
|200-250
|нет
|25
|Renault ZOE
|390
|52
|30-35
|нет
|23
|Nissan Leaf II
|364
|62
|32
|нет
|17
|Nissan e-NV200
|280
|40
|30
|нет
|17
|Kia Soul EV
|178
|30
|35
|да
|13
|Toyota RAV4 EV
|200
|41,8
|45
|нет
|12
|Chevrolet Spark EV
|132
|19
|27
|нет
|12
|Hyundai Ioniq Electric
|294
|38,3
|34-43
|да
|11
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