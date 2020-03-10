У нас продаются далеко не все электрокары, которые есть на мировом рынке, но украинцы интересуются батарейними новинками и ждут их появления.

Нынешний год должен стать переломным для украинского рынка электрокаров, ведь количество предложений на подобную технику должно вырасти в разы. Пока же выбор ограничен, украинские автомобилисты активно исследуют тему в Сети.

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Чтобы составить первое представление о новом электрокаре, достаточно обычных новостей. Но часто в них не хватает подробностей, важных для пользователей. Для более углубленного изучения того или иного электрокара, особенно, если это новая модель и/или на украинском рынке она не представлена, приходится проводить собственные исследования. А главным инструментом для этого выступают поисковые сервисы.

Портал AUTOGEEK исследовал количество поисковых запросов в Сети относительно популярных моделей электромобилей и выявил наиболее интересные для украинцев электрокары. На основе этих данных был составлен рейтинг популярности – количество запросов в поисковиках определяет место в рейтинге и отражает уровень интереса от пользователей.

Марка, модель Запас хода, км Емкость аккумулятора, кВт*год Ориентировочная стоимость, тыс $ Представлен в Украине Количество запросов, млн Volkswagen e-Up 260 32,3 35 нет 347 Tesla Model 3 354-500 50-75 39-45 нет 310 Tesla Model S 613-632 100 65-130 нет 275 Volkswagen e-Golf 300 35,8 36 нет 251 Tesla Model X 417-565 75-100 70-130 нет 214 Ford Focus Electric 185 33,5 29 нет 188 Tesla Model Y 370-483 50-60 39-60 нет 134 Nissan Leaf I 121 24 30 нет 114 BMW i3 359 42,2 50-57 да 71 Audi e-Tron 347-446 71-95 79-90 да 58 Jaguar i-Pace 480 90 68 да 51 Smart ForTwo Electric 147-159 17,6 24 да 37 Tesla Roadster 2020 998 200 200-250 нет 25 Renault ZOE 390 52 30-35 нет 23 Nissan Leaf II 364 62 32 нет 17 Nissan e-NV200 280 40 30 нет 17 Kia Soul EV 178 30 35 да 13 Toyota RAV4 EV 200 41,8 45 нет 12 Chevrolet Spark EV 132 19 27 нет 12 Hyundai Ioniq Electric 294 38,3 34-43 да 11

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