У нас продаються далеко не всі електрокари, що є на світовому ринку, та українці цікавляться батарейними новинками і чекають на їх появу.

Нинішній рік повинен стати переломним для українського ринку електрокарів, адже кількість пропозицій на подібну техніку повинна зрости в рази. Поки ж вибір обмежений, українські автомобілісти активно досліджують тему в Мережі.

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Аби скласти перше уявлення про новий електрокар, достатньо звичайних новин. Та часто в них бракує подробиць, важливих для користувачів. Для більш поглибленого вивчення того чи іншого електрокара, особливо, якщо це нова модель і/чи на українському ринку вона не представлена, доводиться проводити власні дослідження. А головним інструментом для цього виступають пошукові сервіси.

Портал AUTOGEEK дослідив кількість пошукових запитів у Мережі щодо популярних моделей електромобілів і виявив найбільш цікаві для українців електрокари. На основі цих даних був складений рейтинг популярності – кількість запитів у пошуковиках визначає місце у рейтингу та відображає рівень цікавості від користувачів.

Марка, модель Запас ходу, км Ємність акумулятора, кВт*год Орієнтовна вартість, тис $ Представлений в Україні Кількість запитів, млн Volkswagen e-Up 260 32,3 35 ні 347 Tesla Model 3 354-500 50-75 39-45 ні 310 Tesla Model S 613-632 100 65-130 ні 275 Volkswagen e-Golf 300 35,8 36 ні 251 Tesla Model X 417-565 75-100 70-130 ні 214 Ford Focus Electric 185 33,5 29 ні 188 Tesla Model Y 370-483 50-60 39-60 ні 134 Nissan Leaf I 121 24 30 ні 114 BMW i3 359 42,2 50-57 так 71 Audi e-Tron 347-446 71-95 79-90 так 58 Jaguar i-Pace 480 90 68 так 51 Smart ForTwo Electric 147-159 17,6 24 так 37 Tesla Roadster 2020 998 200 200-250 ні 25 Renault ZOE 390 52 30-35 ні 23 Nissan Leaf II 364 62 32 ні 17 Nissan e-NV200 280 40 30 ні 17 Kia Soul EV 178 30 35 так 13 Toyota RAV4 EV 200 41,8 45 ні 12 Chevrolet Spark EV 132 19 27 ні 12 Hyundai Ioniq Electric 294 38,3 34-43 так 11

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