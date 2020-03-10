У нас продаються далеко не всі електрокари, що є на світовому ринку, та українці цікавляться батарейними новинками і чекають на їх появу.
Нинішній рік повинен стати переломним для українського ринку електрокарів, адже кількість пропозицій на подібну техніку повинна зрости в рази. Поки ж вибір обмежений, українські автомобілісти активно досліджують тему в Мережі.
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Аби скласти перше уявлення про новий електрокар, достатньо звичайних новин. Та часто в них бракує подробиць, важливих для користувачів. Для більш поглибленого вивчення того чи іншого електрокара, особливо, якщо це нова модель і/чи на українському ринку вона не представлена, доводиться проводити власні дослідження. А головним інструментом для цього виступають пошукові сервіси.
Портал AUTOGEEK дослідив кількість пошукових запитів у Мережі щодо популярних моделей електромобілів і виявив найбільш цікаві для українців електрокари. На основі цих даних був складений рейтинг популярності – кількість запитів у пошуковиках визначає місце у рейтингу та відображає рівень цікавості від користувачів.
|Марка, модель
|Запас ходу, км
|Ємність акумулятора, кВт*год
|Орієнтовна вартість, тис $
|Представлений в Україні
|Кількість запитів, млн
|Volkswagen e-Up
|260
|32,3
|35
|ні
|347
|Tesla Model 3
|354-500
|50-75
|39-45
|ні
|310
|Tesla Model S
|613-632
|100
|65-130
|ні
|275
|Volkswagen e-Golf
|300
|35,8
|36
|ні
|251
|Tesla Model X
|417-565
|75-100
|70-130
|ні
|214
|Ford Focus Electric
|185
|33,5
|29
|ні
|188
|Tesla Model Y
|370-483
|50-60
|39-60
|ні
|134
|Nissan Leaf I
|121
|24
|30
|ні
|114
|BMW i3
|359
|42,2
|50-57
|так
|71
|Audi e-Tron
|347-446
|71-95
|79-90
|так
|58
|Jaguar i-Pace
|480
|90
|68
|так
|51
|Smart ForTwo Electric
|147-159
|17,6
|24
|так
|37
|Tesla Roadster 2020
|998
|200
|200-250
|ні
|25
|Renault ZOE
|390
|52
|30-35
|ні
|23
|Nissan Leaf II
|364
|62
|32
|ні
|17
|Nissan e-NV200
|280
|40
|30
|ні
|17
|Kia Soul EV
|178
|30
|35
|так
|13
|Toyota RAV4 EV
|200
|41,8
|45
|ні
|12
|Chevrolet Spark EV
|132
|19
|27
|ні
|12
|Hyundai Ioniq Electric
|294
|38,3
|34-43
|так
|11
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