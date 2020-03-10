У нас продаються далеко не всі електрокари, що є на світовому ринку, та українці цікавляться батарейними новинками і чекають на їх появу.

Нинішній рік повинен стати переломним для українського ринку електрокарів, адже кількість пропозицій на подібну техніку повинна зрости в рази. Поки ж вибір обмежений, українські автомобілісти активно досліджують тему в Мережі.

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Аби скласти перше уявлення про новий електрокар, достатньо звичайних новин. Та часто в них бракує подробиць, важливих для користувачів. Для більш поглибленого вивчення того чи іншого електрокара, особливо, якщо це нова модель і/чи на українському ринку вона не представлена, доводиться проводити власні дослідження. А головним інструментом для цього виступають пошукові сервіси.

Портал AUTOGEEK дослідив кількість пошукових запитів у Мережі щодо популярних моделей електромобілів і виявив найбільш цікаві для українців електрокари. На основі цих даних був складений рейтинг популярності – кількість запитів у пошуковиках визначає місце у рейтингу та відображає рівень цікавості від користувачів.

Марка, модель Запас ходу, км Ємність акумулятора, кВт*год Орієнтовна вартість, тис $ Представлений в Україні Кількість запитів, млн
Volkswagen e-Up 260 32,3 35 ні 347
Tesla Model 3 354-500 50-75 39-45 ні 310
Tesla Model S 613-632 100 65-130 ні 275
Volkswagen e-Golf 300 35,8 36 ні 251
Tesla Model X 417-565 75-100 70-130 ні 214
Ford Focus Electric 185 33,5 29 ні 188
Tesla Model Y 370-483 50-60 39-60 ні 134
Nissan Leaf I 121 24 30 ні 114
BMW i3 359 42,2 50-57 так 71
Audi e-Tron 347-446 71-95 79-90 так 58
Jaguar i-Pace 480 90 68 так 51
Smart ForTwo Electric 147-159 17,6 24 так 37
Tesla Roadster 2020 998 200 200-250 ні 25
Renault ZOE 390 52 30-35 ні 23
Nissan Leaf II 364 62 32 ні 17
Nissan e-NV200 280 40 30 ні 17
Kia Soul EV 178 30 35 так 13
Toyota RAV4 EV 200 41,8 45 ні 12
Chevrolet Spark EV 132 19 27 ні 12
Hyundai Ioniq Electric 294 38,3 34-43 так 11

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