Вкусную, свежую еду можно выбрать на АЗК Glusco в Киеве и Днепре.

Современные заправки стали многофункциональными комплексами, на которых водители и пассажиры могут не только заправить свою машину, но и быстро перекусить или выпить любимый напиток. Если на магистральных АЗК заправка автомобиля – это своеобразный "привал", на котором можно расслабиться, отдохнуть от дороги, немного подождать приготовления еды и неспешно поесть, то городские АЗК совсем другие. Здесь ждать никто не будет – взять чашку кофе или "перехватить" хот-дог надо за то время, пока машина заправляется. При этом, чтобы приготовить полноценное блюдо, необходимо время. Шеф-повар сети АЗК Glusco Сергей Егоров предложил альтернативу – готовые, свежие и главное полезные блюда.

"Наши блюда готовятся на кухне ночью, и сразу же развозятся в автомобиле рефрижераторе на АЗК. Этот сервис мы запустили на 20-и АЗК в Киеве и 4-х в Днепре, – говорит Сергей. – Готовые блюда хранятся в холодильных витринах только к вечеру, а утром снова заменяются на свежие. Поэтому еда формата ToGo всегда вкусная, свежая и качественная".

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Меню формата ToGo тщательно разработано в соответствии с калорийностью определенного приема пищи. В нем присутствуют завтраки, салаты, основные и первые блюда, сладкие изделия, сандвичи и напитки. Ассортимент периодически меняется и дополняется, есть и сезонная ротация блюд. Для гурманов и ценителей модных тенденций в меню также разработаны "боулы" – блюда с крупой (булгур или кус-кус) с овощами, мясом, хумусом и фирменными заправками, которые обеспечивают полностью сбалансированный прием пищи. Боулы бывают с куриным или телячьим мясом.

Любители салатов могут выбрать среди вполне традиционных оливье, греческого салата или набора из свежих нарезанных овощей и несколько соусов на выбор. Среди первых блюд борщ, куриный бульон, солянка или окрошка. Основные блюда – язык говяжий с пюре и лисичками, паста карбонара или с песто и курицей. Питательный и очень вкусный паштет с карамелизированным луком. Есть также сандвичи, а на десерт можно выбрать сырники или блины с яблоком. Напитки также домашние – морс, или компот.

Все блюда серии ToGo упакованы в картонные тарелки с пластиковой прозрачной крышкой. Так покупатель сможет оценить набор и свежесть продуктов визуально. На каждой упаковке есть стикер с датой и временем приготовления. Перед подачей на стол блюдо можно подогреть в микроволновке. Для этого пластиковая крышка снимается, а картонная тарелка не пострадает и не нагреется. Подогреть блюдо можно как на АЗК, так и дома или в офисе. Кроме того, на АЗК возможен предварительный заказ блюд, если клиент планирует сделать на следующий день, эта опция популярна при заказе для офисов.

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Цены на продукцию ToGo доступны, а вечером, после 19 часов, на них действует скидка 30%. Поэтому ужин может получиться очень недорогим, вот только выбор блюд на это время уже очень ограничен. Впрочем, уже утром ассортимент на АЗК Glusco в Киеве и Днепре снова обновляется. Приятного аппетита!