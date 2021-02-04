Смачну, свіжу їжу можна обрати на АЗК Glusco в Києві та Дніпрі.

Сучасні заправки стали багатофункціональними комплексами, на яких водії та пасажири можуть не лише заправити свою машину, але й швидко перекусити чи випити улюблений напій. Якщо на магістральних АЗК заправка автомобіля – це своєрідний "привал", на якому можна розслабитись, відпочити від дороги, трохи почекати на приготування їжі та неспішно поїсти, то міські АЗК зовсім інші. Тут чекати ніхто не буде – взяти горнятко кави чи "перехопити" хот-дог треба за той час, поки машина заправляється. Натомість щоб приготувати повноцінну страву, необхідний час. Шеф-кухар мережі АЗК Glusco Сергій Єгоров запропонував альтернативу – готові, свіжі та головне корисні страви.

"Наші страви готуються на кухні вночі, і одразу ж розвозяться в автомобілі рефрижераторі на АЗК. Цей сервіс ми запустили на 20-и АЗК в Києві та 4-х в Дніпрі, - говорить Сергій. – Готові страви зберігаються в холодильних вітринах лише до вечора, а зранку знову замінюються на свіжі. Тому їжа формату ToGo завжди смачна, свіжа та якісна".

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Меню формату ToGo ретельно розроблене відповідно до калорійності певного прийому їжі. В ньому присутні сніданки, салати, основні та перші страви, солодкі вироби, сандвічі та напої. Асортимент періодично змінюється та доповнюється, є і сезонна ротація страв. Для гурманів та цінителів модних тенденцій в меню також розроблені "боули" – страви з крупою (булгур чи кус-кус) з овочами, м'ясом, хумусом та фірмовими заправками, які забезпечують повністю збалансований прийом їжі. Боули бувають з курячим або телячим м'ясом.

Поціновувачі салатів можуть обрати з-поміж цілком традиційних олів'є, грецького салату чи набору зі свіжих нарізаних овочів та кількох соусів на вибір. Серед перших страв – борщ, курячий бульон, солянка чи окрошка. Основні страви – язик яловичий з пюре та лисичками, паста карбонара або з песто та куркою. Поживний та надзвичайно смачний паштет з карамелізованою цибулею. Є також сандвічі, а на десерт можна обрати сирники або млинці з яблуком. Напої також домашні – морс, або компот.

Усі страви серії ToGo упаковані в картонні тарілки з пластиковою прозорою кришкою. Так покупець зможе оцінити набір та свіжість продуктів візуально. На кожній упаковці є стікер з датою та часом приготування. Перед подачею на стіл страву можна підігріти у мікрохвильовці. Для цього пластикова кришка знімається, а картонна тарілка не постраждає та не нагріється. Підігріти страву можна як на АЗК, так і вдома чи в офісі. Окрім того, на АЗК можливе попереднє замовлення страв, якщо клієнт планує зробити наступного дня, ця опція популярна при замовлені для офісів.

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Ціни на продукцію ToGo доступні, а ввечері, після 19 години, на них діє знижка 30%. Тому вечеря може вийти дуже недорогою, от лише вибір страв на цей час вже дуже обмежений. Втім, вже зранку асортимент на АЗК Glusco в Києві та Дніпрі знову оновлюється. Смачного!