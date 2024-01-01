Не так случилось, как планировалось: немецкие благотворители не уложились в запланированные объемы

Этот пакет дополнил пакет с наборами инструментов и десятками транспортных средств, которые были отправлены громадам в мае. Тогда упомянутые регионы получили 58 единиц техники, среди которых компактные фронтальные погрузчики, микроавтобусы, грузовые бортовые автомобили с кранами-манипуляторами.

Эту гуманитарную программу ведет некоммерческая организация "U-LEAD с Европой". Такая инициатива стартовала в 2023 году и финансируется из специальных фондов Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

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Главная задача этого проекта заключается в усилении способности украинских громад к быстрым ремонтам и улучшению местной мобильности. Правда, планировалось суммарно доставить 100 автомобилей и 100 комплектов инструментов.

В июне некоммерческая организация привезла для украинских громад 51 микроавтобус. Фото: ULEAD with Europe

Но не так произошло, как планировалось. Инициатива впоследствии расширилась и для улучшения транспортных возможностей в небольших городах и селах громад пакет помощи увеличился еще на 140 микроавтобусов. О такой статистике вчера, 3 июня, на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба ULEAD с Европой / ULEAD with Europe.

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О получении такой техники сегодня рассказала Житомирская областная администрация. В коротком обобщенном сообщении говорится о том, что четыре общины (Гладковицкая, Малинская, Овручская и Народичская) получили поддержку в виде техники и наборов инструментов.

А вот так в последние дни апреля форматировался на отправку из Германии майский транспортный пакет Фото: ULEAD with Europe

Транспорт для каждой громады достался разный. Там есть пикап, компактный погрузчик, самосвал с КМУ и микроавтобусы. Уже на местах инструменты и техника решением сессий местных органов власти передадут коммунальным предприятиям громад по благоустройству и социальной сфере.