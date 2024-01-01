Не так сталося, як планувалося: німецькі благодійники не вклалися в заплановані обсяги

Цей пакет доповнив пакет з наборами інструментів та десятками транспортних засобів, що були відправлені до громад у травні. Тоді згадані регіони отримали 58 одиниць техніки, серед яких компактні фронтальні навантажувачі, мікроавтобуси, вантажні бортові автомобілі з кранами-маніпуляторами.

Цю гуманітарну програму веде некомерційна організація "U-LEAD з Європою". Така ініціатива стартувала у 2023 році та фінансується зі спеціальних фондів Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Читайте також Німеччина подвоїла військову допомогу Україні: яку техніку передадуть

Головне завдання цього проєкту полягає у посиленні спроможності українських громад до швидких ремонтів та покращення місцевої мобільності. Щоправда, планувалося сумарно доставити 100 автомобілів та 100 комплектів інструментів.

У червні некомерційна організація привезла для українських громад 51 мікроавтобус. Фото: ULEAD with Europe

Але не так сталося, як планувалося. Ініціатива згодом розширилася і для поліпшення транспортних можливостей у невеликих містах та селах громад пакет допомоги збільшився ще на 140 мікроавтобусів. Про таку статистику вчора, 3 червня, на своїй сторінці в Facebook повідомила пресслужба ULEAD з Європою / ULEAD with Europe.

Читайте також Німеччина спростила порядок отримання документів для українських водіїв

Про отримання такої техніки сьогодні сповістила Житомирська обласна адміністрація. В короткому узагальненому повідомленні йдеться про те, що чотири громади (Гладковицька, Малинська, Овруцька та Народицька) отримали підтримку у вигляді техніки та наборів інструментів.

А ось так в останні дні квітня форматувався на відправлення з Німеччини травневий транспортний пакет Фото: ULEAD with Europe

Транспорт для кожної громад дістався різний. Там є пікап, компактний навантажувач, самоскид з КМУ та мікроавтобуси. Вже на місцях інструменти та техніка рішенням сесій місцевих органів влади передадуть комунальним підприємствам громад з благоустрою та соціальної сфери.