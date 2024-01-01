Недорогой спортивный кроссовер от Volkswagen дебютировал в Бразилии

Как передает Carscoops, бразильский Nivus, фактически, является эквивалентом европейской модели Taigo. Обновленный кроссовер получил новейший язык дизайна бренда, с фарами, совмещенными светодиодной полосой на всю ширину, значительно более тонкой решеткой радиатора и иным бампер.

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Профиль имеет новые 17-дюймовые колёсные диски с алмазной и чёрной отделкой. Сзади изменения ограничиваются новым бампером с фонарями с более современной светодиодной графикой. Палитра цветов была расширена новыми вариантами Turbo Blue и Titan Blue.

В то же время спортивная версия GTS будет иметь диски 18 размера и бамперы с более агрессивными линиями. Салон модели украшает 10,1-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Он сочетается с 8-, или 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью.

Volkswagen Nivus оснащен трехцилиндровым 1,0-литровым турбомотором TSI, работающим на бензине, или этаноле. Он выдает 130 л.с. и 200 Нм крутящего момента и соединен с шестиступенчатой коробкой передач.

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Однако, версия GTS, вероятно, будет использовать агрегат механически подобного Polo GTS - 1,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Кроссовер уже доступен для заказа по цене от $24 480.