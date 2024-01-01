Недорогий спортивний кросовер від Volkswagen дебютував в Бразилії

Як передає Carscoops, бразильський Nivus, фактично, є еквівалентом європейської моделі Taigo. Оновлений кросовер отримав найновішу мову дизайну бренду, з фарами, поєднаними світлодіодною смугою на всю ширину, значно тоншою решіткою радіатора інакшим бампер.

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Профіль має нові 17-дюймові колісні диски з алмазним і чорним оздобленням. Ззаду зміни обмежуються новим бампером із ліхтарями з більш сучасною світлодіодною графікою. Палітра кольорів була розширена новими варіантами Turbo Blue і Titan Blue.

Водночас спортивна версія GTS матиме диски 18 розміру та бампери з більш агресивними лініями. Салон моделі прикрашає 10,1-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Він поєднується з 8-, або 10,25-дюймовою цифрової панеллю приладів.

Volkswagen Nivus оснащено трициліндровим 1,0-літровим турбомотором TSI, що працює на бензині, або етанолі. Він видає 130 к.с. та 200 Нм крутного моменту й поєднаний з шестиступеневою коробкою передач.

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Однак, версія GTS, ймовірно, використовуватиме агрегат механічно подібного Polo GTS - 1,4-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, потужністю 150 к.с. й 250 Нм крутного моменту. Кросовер вже доступний для замовлення за ціною від $24 480.