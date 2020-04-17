Сначала на собственном Ford Mustang, а затем – на угнанном Toyota RAV4.

Полиция города Сан-Рафаэль в штате Калифорния рассказала о необычном акте ночного вандализма, в котором один человек трижды въехал в дом на двух разных автомобилях.

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Сначала неистовый водитель на собственном Ford Mustang пробил забор, который окружал частный дом – это был первый удар. Далее на его пути была стена самого дома, но драйвер не пытался тормозить и поехал прямо в нее.

На удивление, после таких краш-тестов Mustang не отказался служить владельцу, и он хотел убежать с места преступления. Но тут подвернулся владелец дома, который вытащил водителя из его машины и отобрал ключи. И буйный мужчина не собирался утихомириться. Каким образом ему удалось завладеть ключами от Toyota RAV4, принадлежавший владельцам разбитого дома. На нем он предпринял попытку побега. Неудачную. Потому что, вместо того, чтобы сдать назад и выехать из гаража, он двинулся вперед, в третий раз сокрушив стену.

Хозяину дома снова удалось отобрать у хулигана ключи, хотя и с боем. Во время драки к месту происшествия прибыли полицейские, которые и арестовали неадекватного мужчины. Ему предъявлено обвинение по целому ряду преступлений: повреждение частной собственности, попытка побега с места ДТП, угон автомобиля и избиения.

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