Так и было задумано.

Дрифтер не пожалел ни покрышек, ни самой машины, чтобы поразить публику.

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Видео от Hoonigan Bonus, команды единомышленников Кена Блока, показывает "отжиг" на фестивале Hoonigan Burnyard Bash. Владелец тюнингового заднеприводного суперкара Lamborghini Huracan в двухминутном видео показывает зрелищное дрифт-шоу. Завершить свое выступление Дэймон Фрейр из Daily Driven Exotics решил эффектным фаер-шоу.

Для этого канадцу пришлось упереться передним бампером автомобиля в бетонное ограждение (без повреждений не обошлось) и буквально сделать бьорнаут – "выгорание".

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