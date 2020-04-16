Так і було задумано.

Дріфтер не пошкодував а ні покришок, а ні самої машини, щоб вразити публіку.

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Відео від Hoonigan Bonus, команди однодумців Кена Блока, показує “віджиг” на фестивалі Hoonigan Burnyard Bash. Власник тюнінгованого задньопривідного суперкара Lamborghini Huracan, протягом двох хвилин відео, показує видовищне дріфт шоу. Завершити свій виступ виступ Деймон Фрейр з Daily Driven Exotics вирішив ефектним фаєр шоу.

Для цього канадійцю довелось впертися переднім бампером автомобіля в бетонну огорожу (без пошкоджень не обійшлось) та буквально зробити бьорнаут – “вигорання”.

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