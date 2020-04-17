Спочатку на власному Ford Mustang, а потім – на викраденому Toyota RAV4.

Поліція міста Сан-Рафаель у штаті Каліфорнія розповіла про незвичайний акт нічного вандалізму, в якому один чоловік тричі в’їхав у будинок на двох різних автомобілях.

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Спочатку несамовитий водій на власному Ford Mustang пробив паркан, що огорожував приватний будинок – це був перший удар. Далі на його шляху була стіна самого будинку, але драйвер навіть не пробував гальмувати та поїхав прямо в неї.

На диво, після таких краш-тестів Mustang не відмовився служити власнику, тож він хотів вшитись з місця злочину. Але тут нагодився власник будинку, який витяг водія з його машини та відібрав ключі. Та буйний чоловік не збирався втихомиритись. Якимось чином йому вдалось заволодіти ключами від Toyota RAV4, що належав власникам розтрощеного будинку. На ньому він здійснив спробу втечі. Невдалу. Тому що, замість того, щоб здати назад та виїхати з гаража, він рушив уперед, втретє розтрощивши стіну.



Господарю будинку знову вдалось відібрати у хулігана ключі, хоча й з боєм. Під час бійки до місця події прибули поліцейські, які й заарештували неадекватного чоловіка. Йому пред'явлено звинувачення за цілою низкою злочинів: пошкодження приватної власності, спроба втечі з місця ДТП, викрадення автомобіля та побиття.

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