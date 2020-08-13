В США за такие деньги можно приобрести новенький Lamborghini Aventador S.

Мультимиллионер и коллекционер экзотических дорогих автомобилей Мэнни Хошбин разместил на своем канале очередной ролик, в котором просит зрителей о помощи с конфигурацией для его следующей игрушки – гиперкара Koenigsegg Jesko за 3,4 миллиона долларов.

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Koenigsegg Jesko был официально представлен почти полтора года назад. С тех пор ни один из 125 покупателей еще не получил свой мегакар, как его называет шведский автопроизводитель. Заказчики все еще могут менять конфигурацию своих автомобилей онлайн, но доступ к платформе имеют исключительно покупатели. Один из них показал, как он настраивал свой автомобиль, а также космические цены на элементы индуизма.

Фото: Koenigsegg Jesko / Koenigsegg

Одна из самых интересных опций – некрашеный карбоновый кузов автомобиля. В таком исполнении покупатель заплатит за машину на 443 400 долларов больше, чем за покрашенное авто. Впрочем, краска тоже бывает разная. За некоторые особые оттенки Koenigsegg Jesko придется заплатить 346 100 долларов, хотя есть и оттенки за 63 300 долларов. Самые дорогие карбоновые колеса с резиной Michelin Cup 2R обойдутся в 110 700 долларов.



Финальный ценник в конфигураторе Мэнни Хошбина составил 3 419 000 долларов. При этом Jesko Absolut в похожей конфигурации обойдется уже в 4 081 050 долларов.

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