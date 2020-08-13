У США за такі гроші можна придбати новенький Lamborghini Aventador S.

Мультимільйонер і колекціонер екзотичних дорогих автомобілів Менні Хошбін розмістив на своєму каналі черговий ролик, у якому просить глядачів про допомогу з конфігурацією для його наступної іграшки – гіперкара Koenigsegg Jesko за 3,4 мільйони доларів.

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Koenigsegg Jesko був офіційно представлений майже півтора роки тому. З того часу жоден зі 125 покупців ще не отримав свій мегакар, як його називає шведський автовиробник. Замовники усе ще можуть змінювати конфігурацію своїх автомобілів онлайн, але доступ до платформи мають виключно покупці. Один із них показав, як він налаштовував свій автомобіль та показав космічні ціни на елементи індувідуалізації.

Фото: Koenigsegg Jesko / Koenigsegg

Одна з найцікавіших опцій – нефарбований карбоновий кузов автомобіля – у такому виконанні покупець заплатить за машину на 443 400 доларів більше, ніж за пофарбоване авто. Втім, фарба теж буває різна. За деякі особливі відтінки Koenigsegg Jesko доведеться заплатити 346 100 доларів, хоча є й відтінки за 63 300 доларів. Найдорожчі карбонові колеса з гумою Michelin Cup 2R обійдуться в 110 700 доларів.



Фінальний цінник у конфігураторі Менні Хошбіна склав 3 419 000 доларів. При цьому Jesko Absolut у схожій конфігурації обійдеться вже у 4 081 050 доларів.

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