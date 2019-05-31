Он втиснулся между моторным отсеком и основной частью салона.

В каких условиях пришлось “путешествовать” бедолаге – можно только представить, ведь температура у работающего двигателя должна быть очень высока, к тому же тайник тесный и душный.

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Контрабандисты, которые помогают желающим нелегально пересечь границу, идут на всяческие ухищрения, чтобы скрыть свой живой груз на КПП. Испанские пограничники задержали ловкача, который оборудовал за центральной панелью специальную нишу, в которую втиснулся человек из Марокко, и попытался перевезти их в Испанию. Об этом сообщает CNN.

В тот же день правоохранители задержали еще трех искателей счастья на чужбине на границе с Марокко. Среди них была 15-летняя девушка, еще один мужчина, который ехал “в бардачке”, и человек под задним сиденьем.

Всем четверым африканцам оказали медицинскую помощь – люди страдали от удушья, дезориентации и боли в суставах. Водителей задержали. Им предъявлены обвинения в попытке незаконного ввоза иммигрантов через границу.

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