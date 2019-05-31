Він втиснувся між моторним відсіком та основною частиною салону.

У яких умовах довелось “подорожувати” бідоласі – можна лише уявити, адже температура біля працюючого двигуна має бути дуже висока, до того ж схованок тісний і задушливий.

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Контрабандисти, які допомагають охочим нелегально перетнути кордон, йду на усілякі хитрощі, аби сховати свій живий вантаж на КПП. Іспанцькі прикордонники затримали спритника, який обладнав за центральною панеллю спеціальну нішу, у яку втиснувся чоловік з Марокко, і спробував перевезти їх до Іспанії. Про це повідомляє CNN.

Того ж дня правоохоронці затримали ще трьох шукачів щастя на чужині на кордоні з Марокко. Серед них була 15-річна дівчина, ще один чоловік, який їхав “у бардачку”, та чоловік під заднім сидінням.

Усім чотирьом африканцям надали медичну допомогу – люди страждали від задухи, дезорієнтації і болю в суглобах. Водіїв затримали. Їм висунуто звинувачення в спробі незаконного ввезення іммігрантів через кордон.

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