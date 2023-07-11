Сначала там будут ремонтировать западную технику, а позже – производить новую.

Немецкая компания по производству военной техники Rheinmetall планирует создать производственные мощности в Украине в течение следующих 12 недель. Об этом в интервью CNN сказал генеральный директор компании Армин Паппергер.

На заводе также будет тренинг-центр, где немецкие специалисты будут обучать украинцев обслуживанию бронетехники, изготовленной на заводе.

Также интересно волонтеры выкупили недоделанные военные внедорожники из обанкротившегося завода "Богдан"

Паппергер уточнил, что новый завод будет работать в западной части Украины. На вопрос, не боится ли он открывать производство в Украине, учитывая ракетные удары России, глава немецкого концерна ответил: “У Украины есть эффективные средства защиты от нападений на чувствительные цели, главным образом благодаря западной помощи. Электростанции и другие промышленные предприятия тоже работают и в случае повреждения немедленно ремонтируются”.

В начале этого года компания сообщила, что стоимость запланированного на строительство бронетанкового завода составит 200 миллионов евро, а его проектная мощность позволит производить около 400 танков в год.



Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall, июль 2022 года.

Rheinmetall будет управлять производством в партнерстве с предприятием “Укроборонпром”, для этого стороны заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

"[Украинцы] должны помочь себе сами - если им всегда придется ждать европейцев или американцев, чтобы те помогли им в течение следующих 10 или 20 лет... это невозможно", - сказал он.

В мае Паппергер заявил, что на украинском заводе будут производить и ремонтировать бронетранспортеры Рейнметалл Fuchs по лицензии.

"Мы начнем с технического обслуживания и ремонта транспортных средств и хотим как можно быстрее изготовить бронированные транспортные средства, например Fuchs", - сказал он. – Но первым шагом является обеспечение острых потребностей страны в ее нынешней борьбе”.