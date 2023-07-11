Спочатку там будуть ремонтувати західну техніку, а згодом - будувати нову.

Німецька компанія з виробництва військової техніки Rheinmetall планує створити виробничі потужності в Україні протягом наступних 12 тижнів. Про це в інтерв’ю CNN сказав генеральний директор компанії Армін Паппергер.

На заводі також буде навчальний центр, де німецькі спеціалісти навчатимуть українських обслуговуванню бронетехніки, виготовленої на заводі.

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Паппергер уточнив, що новий завод працюватиме у західній частині України. На запитання, чи не боїться він відкривати виробництво в Україні з огляду на ракетні удари Росії, очільник німецького концерну відповів: “Україна має ефективні засоби захисту від нападів на чутливі цілі, головним чином завдяки західній допомозі. Електростанції та інші промислові підприємства також працюють і в разі пошкодження негайно ремонтуються”.

На початку цього року компанія повідомила, що вартість запланованого до будівництва бронетанкового заводу складе 200 мільйонів євро, а його проєктна потужність дозволить виробляти близько 400 танків на рік.



Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall, липень 2022 року.

Rheinmetall буде керувати виробництвом у партнерстві з підприємством «Укроборонпром», для цього сторони уклали угоду про стратегічне партнерство.

“[Українці] повинні допомогти собі самі — якщо їм завжди доведеться чекати на європейців чи американців, щоб ті допомогли їм протягом наступних 10 чи 20 років… це неможливо“, — сказав він.

У травні Паппергер заявив, що на українському заводі будуть виробляти та ремонтувати бронетранспортери Rheinmetall Fuchs за ліцензією.

“Ми почнемо з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів й хочемо якомога швидше виготовити броньовані транспортні засоби, наприклад, Fuchs”, – сказав він. – Але першим кроком є ​​забезпечення гострих потреб країни в її нинішній боротьбі”.