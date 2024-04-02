По сути, это транспорт для подростков, которые не хотят ждать до 18-летия, чтобы сесть за руль. И такое исполнение в Германии является легальной альтернативой для молодых людей с водительскими правами A1 в возрасте от 16 лет.

Машина рассчитана на начинающих водителей и старшеклассников. Впрочем, для студентов она также придется по душе – в городской зоне паркуется чуть ли не в щели и очень мало потребляет топлива (не более 4 литров на 100 километров).

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Здесь стоит 20-сильный бензиновый двигатель. Такого силового потенциала для автомобиля с 900-килограммовой массой вполне достаточно. На хорошей дороге он спокойно держит сотню, при необходимости может выдать и 110 км/ч, но такой "форсаж" для легких машин нежелателен.

Малолитражка будет хорошо слушаться руля, но на скорости все зависит от мастерства водителя, поскольку моторика трехколесной машины здесь немного другая, чем у стандартного Volkswagen UP! Чтобы обеспечить стабильность на высоких скоростях, этот своеобразный Frankenstein-VW с дублированными колесами сзади, получил специальную настройку шасси с пружинами Eibach и стабилизатором поперечной устойчивости.

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Geparda базируется на стандартном шасси от Volkswagen Up!, который имел атмосферный однолитровый трехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 44 кВт (60 л.с.). Однако для пользователей младшего возраста производитель создал более простую версию, что по европейскому законодательству подпадает под категорию L5e.

В нынешнем исполнении силовой потенциал не превышает 15 кВт (20 л.с.). Оборудование содержит барабанные тормоза сзади, дисковые тормоза спереди, четыре подушки безопасности по количеству мест, ABS и ESP. Допустимый полный вес составляет где-то 1,36 т.

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Таким образом, на европейском рынке у уже известного трехколесника Ellenator появился конкурент под названием Geparda. У них есть много общего в перелицовке классических малолитражных хэтчбеков в трехколесные машины. Если здесь используется база Volkswagen Up!, то Ellenator перелицовывает Fiat 500.

Немцы производят новинку на своем заводе в Бад-Хомбурге близ Франкфурта-на-Майне. Ориентировочная цена малолитражки не должна превысить 20 000 евро.