По суті, це транспорт для підлітків, які не хочуть чекати до 18-річчя, щоб сісти за кермо. І таке виконання у Німеччині є легальною альтернативою для молодих людей з водійськими правами A1 віком від 16 років.

Машина розрахована на водіїв-початківців та старшокласників. Втім, для студентів вона також буде до вподоби – в міській зоні паркується мало не в шпарині й дуже мало споживає палива (не більше 4 літрів на 100 кілометрів).

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Тут стоїть 20-сильний бензиновий двигун. Такого силового потенціалу для автомобіля з 900-кілограмовою масою цілком достатньо. На гарній дорозі він спокійно тримає сотню, при потребі може видати й 110 км/год, але такий "форсаж" для легких машин небажаний.

Малолітражка буде добре слухатися руля, але на швидкості все залежить від майстерності водія, оскільки моторика триколісної машини тут трохи інша, ніж у стандартного Volkswagen UP! Щоб забезпечити стабільність на високих швидкостях, цей своєрідний Frankenstein-VW з дубльованими колесами позаду, отримав спеціальне налаштування шасі з пружинами Eibach та стабілізатором поперечної стійкості.

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Geparda базується на стандартному шасі від Volkswagen Up, що мав атмосферний однолітровий трициліндровий бензиновий двигун потужністю 44 кВт (60 к.с.). Однак для користувачів молодшого віку виробник створив простішу версію, що за європейським законодавством підпадає під категорію L5e.

В нинішньому виконанні силовий потенціал не перевищує 15 кВт (20 к.с.). Обладнання містить барабанні гальма позаду, дискові гальма спереду, чотири подушки безпеки за кількістю місць, ABS і ESP. Допустима повна вага становить десь 1,36 т.

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Таким чином на європейському ринку у вже відомого триколісника Ellenator з’явився конкурент під назвою Geparda. У них є багато спільного в перелицюванні класичних малолітражних хетчбеків у триколісні машини. Якщо тут використовується база Volkswagen Up, то Ellenator перелицьовує Fiat 500.

Німці виробляють новинку на своєму заводі в Бад-Хомбурзі поблизу Франкфурта-на-Майні. Орієнтовна ціна малолітражки не повинна перевищити 20 000 євро.