В сознании многих пользователей автомобилей каждая марка имеет свое позиционирование и свой особый шарм. А почему именно они такие, а не другие? Редакция "Авто 24" разобрала по косточкам национальные особенности самых популярных автомобильных брендов.

Каждый автопроизводитель обладает набором специфических черт в своих моделях. Обычно они типичны для всех марок данной страны.

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Германия

Характерные черты немецкой нации – аккуратность, основательность, выдержка, законопослушность – очень удачно приложились к такой сфере прогресса, как конструирование автомобилей. Немцы сегодня среди тех, кто не боится воплощать в серийные изделия самые сложные достижения своей науки. Поэтому модели “большой немецкой тройки” (Mercedes, BMW, Audi) и более народных брендов (VW, Opel, Ford) являются образцом технического совершенства и практичности. Что в случае с украинским потребителем часто оборачивается проблемами, потому что ремонтировать изношенные двигатели типа TSI и трансмиссии с двумя сцеплениями очень непросто и очень дорого.

Прочной репутации немецких марок и общей популярности их моделей не вредят слишком сдержанный дизайн и даже отдельные неудачные модели. Совершенные силовые агрегаты этих машин обычно экономны, а кузова как правило долго не ржавеют (хотя в разные периоды исключения были как у Opel, так и у Mercedes). И только немцы научились настраивать ходовую на массовых моделях так, чтобы она была комфортной на неровностях и острой на драйверских трассах. В отделке интерьеров у "немцев" традиционно используются сдержанный стиль и добротные, долговечные материалы.

Япония

Все без исключения японские марки являются первыми конкурентами германским машинам. Козыри те же – надежность, долговечность, практичность и масса сверхсовременного функционала. Но в целом японцы научились лучше тиражировать свои разработки на конвейере, за счет чего их машины получаются дешевле, а комплектации на массовых моделях зачастую беднее. При этом добротности у них будет меньше, чаще встречается недорогие материалы в интерьере и упрощенные (по сравнению с "немцами") конструктивные решения.

Вся японская культура разительно отличается от других цивилизаций. Но японские модели для внешних рынков в значительной степени приспособлены к вкусам европейцев и американцев.

При сверхсовременных достижениях японских конструкторов сложные технологии ради самих технологий у японцев встречаются не так часто, они даже готовы в угоду спросу "дать заднюю" и отказаться от какой-то сложной схемы. Например, как это было с моторами типа GDI у Mitsubishi или интеллектуальными дифференциалами у Honda.

Большинство японских автобрендов официально представлены в Европе, поэтому ожидать запчастей из Японии не приходится. Пестрая картина с дизайном – часть моделей традиционно, из поколения в поколение, считается скучными (чаще всего в этом обвиняют Toyota), но иногда встречаются отдельные модели со взрывным стайлингом.

Корея

Корейский автопром – третий по силе игрок на украинском рынке. Традиции нескольких корейских марок взяли от немецких и японских конкурентов техническое совершенство и надежность, но придали собственные черты – ценовую доступность и простоту решений. Моторы и трансмиссии "корейцев" не так обильно насыщены передовыми решениями, не отличаются особой экономичностью и отдачей, но неприхотливы к сервису. По повадкам на дороге корейские авто отнюдь не "болиды", но как правило имеют комфортную ходовую, пригодную к плохим дорогам.

Корейские автомобили немного проще по конструкции, чем японские и немецкие, но по надежности давно уже сравнялись с ними.

У большинства корейских марок широкие модельные линейки, более того они могут быть отдельными для корейского, европейского и североамериканского рынков. Относительно комфорта в салоне и электронных опций у них все в порядке, а дизайн экстерьера подчас демонстрирует чрезмерную восточную вычурность. Сервисная сеть в Украине не хуже японской.

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Единственное, что принципиально отличает "корейцев" от "немцев" и "японцев" - явно более низкое позиционирования в условном рейтинге престижности.

Франция

Французская школа автомобилестроения делает акцент на удобстве для человека и стилистической выразительности. У "французов" по сравнению с “немцами” более демократичные цены плюс самые мягкие сиденья, самые неожиданные опции (типа ароматизатора воздуха и селфи-камеры), удобные багажники, шторки на окнах и другие милые штучки. Кузова многих машин имеют яркий, но одновременно гармоничный дизайн, да и в интерьере "французов" обычно немало эмоциональных черт.

Французские авто: чуть-чуть романтики, немного вызова, немного гламура – и все это на несложной и совершенной технической базе. Но немецкой долговечности тут не ждите.

С технической начинкой не все так однозначно. Двигатели Renault и Peugeot/Citroen бывают очень экономичны, но с другой стороны в целом "французы" имеют реноме не очень долговечных машин. Не всегда удаются французским конструкторам подвески, часто из-за того, что они "затачивают" свои модели под равные европейские дороги.

Италия

Автомобили из Италии часто можно угадать даже без изучения заводского шильдика – настолько они яркие и динамичные снаружи, даже когда речь идет о рядовом семейном хэтчбеке. В Украине Fiat`ы и их родственники распространены мало, потому что большинство из нас покупают машину не для эмоций, а для использования во вполне практичных целях. Тем более, что "итальянцы", хотя они и недороги, чаще всего попадают в нашу страну уже не новыми – а в таком виде они уже никак не образец надежности.

Особенно хорошо итальянцам удаются эмоциональные, динамичные автомобили с драйверским характером. Но и их семейные модели часто "горячие" с виду.

Америка

Бездонный заокеанский рынок автомобилей уважает машины с просторным салоном, незаурядным (пусть даже агрессивным) дизайном. Неторопливые многолитровые двигатели давно уже не доминируют на тамошних дорогах, но эхо тех традиций живо до сих пор. Даже европейские и азиатские производители имеют для американского рынка особые моторные линейки – с увеличенным рабочим объемом и минимум турбоверсий.

Настоящая американская школа конструирования не предусматривает особых забот об экономии горючего, а еще на "американцах" традиционно более мягкие подвески и ограниченный список опций и оборудования. Последнее – потому, что у местных жителей свое представление о комфорте.

Специфика американских автомобилей приемлема для украинского менталитета. Но главное, за что их почитают у нас – более низкая цена.

Добавим, что под американскими машинами сегодня есть смысл понимать не только чисто американские марки, но и некоторые европейские, японские и корейские автомобили, созданные специально для штатовского рынка. Это своего рода гибридные модели, объединяющие типичные преимущества конструкций Старого Света и Азии с предпочтениями заокеанских потребителей. Наконец, все типы американских машин объединяет их низкая по сравнению с другими цена.

Рекомендация Авто 24

Казалось бы, выбирать машину по национальной принадлежности марки могут только истовые фанаты той или иной культуры. Но на самом деле "национальный подход" может помочь купить машину по душе, если значение имеет не бренд, а характерные особенности вашей будущей "ласточки".

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