У свідомості багатьох користувачів автомобілів кожна марка має своє позиціонування та свій особливий шарм. Чому саме вони такі, а не інші? Редакція “Авто 24” розібрала по кісточках національні особливості найпопулярніших автомобільних брендів.

Кожен автовиробник має набір специфічних рис у своїх моделях. Зазвичай вони типові для всіх марок даної країни.

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Німеччина

Характерні риси німецької нації – педантичність, грунтовність, витримка, законослухняність – дуже вдало приклалися до такої сфери прогресу, як конструювання автомобілів. Німці сьогодні серед тих, хто не боїться втілювати у серійні вироби найскладніші досягнення своєї науки. Тому моделі “великої німецької трійки” (Mercedes-Benz, BMW, Audi) і більш народних брендів (VW, Opel) є зразком технічної досконалості та практичності. На жаль, у випадку з українським споживачем це часто обертається проблемами, бо ремонтувати вживані двигуни типу TSI та трансмісії з двома зчепленнями дуже непросто і дорого.

Міцній репутації німецьких марок і загальній популярності їхній моделей не шкодять надто стриманий дизайн і навіть окремі невдалі моделі. Досконалі силові агрегати цих машин зазвичай економні, а кузови як правило довго не іржавіють (хоча в різні періоди винятки були як в Opel, так і в Mercedes-Benz).

І лише німці навчилися налаштовувати ходову на масових моделях так, щоб вона була комфортною на нерівностях і гострою на драйверских трасах. В оздобленні інтер’єрів у “німців” традиційно використовуються стриманий стиль і добротні, довговічні матеріали.

Японія

Козирі ті самі – надійність, довговічність, практичність та маса надсучасного функціоналу. Але в цілому японці навчилися краще тиражувати свої розробки на конвеєрі, за рахунок чого їхні машини виходять дешевшими, а комплектації на масових моделях часто бідніші. При тому добротності в них менше, частіше зустрічається недороге оздоблення в інтер’єрі та спрощені (у порівнянні з “німцями”) конструктивні рішення.

Вся японська культура разюче відрізняється від інших цивілізацій. Але японські моделі для зовнішніх ринків значною мірою адаптовані до смаків європейців та американців.

При надсучасних досягненнях японських конструкторів складні технології заради самих технологій в японців трапляються не так часто, вони навіть готові на догоду попиту “дати задню” і відмовитись від якоїсь надто складної схеми. Наприклад, як це було з моторами типу GDI у Mitsubishi або інтелектуальними диференціалами у Honda.

Більшість японських автобрендів офіційно представлені у Європі, тому чекати запчастин з Японії не доводиться. Різнобарвна картина з дизайном – частина моделей традиційно, з покоління в покоління, вважається нудними, але час від часу трапляються окремі моделі з вибуховим стайлінгом.

Корея

Корейській автопром – третій за силою гравець на українському ринку. Традиції кількох корейських марок взяли від німецьких та японських конкурентів технічну досконалість та надійність, але додали власних рис – цінової доступності та простоти рішень. Мотори та трансмісії “корейців” не так рясно насичені передовими рішеннями, не відрізняються особливою економічністю та віддачею, але натомість невибагливі до сервісу. За повадками на дорозі корейські авто аж ніяк не “боліди”, але як правило мають комфортну ходову, придатну до поганих шляхів.

Корейські автомобілі трохи простіші за конструкцією, ніж японські та німецькі, але за надійністю давно вже зрівнялися з ними.

У більшості корейських марок широкі модельні лінійки, причому вони можуть бути окремими для корейського, європейського та північноамериканського ринків. Щодо комфорту в салоні та електронних опцій в них все гаразд, а дизайн екстер’єру часом демонструє надмірну східну химерність. Сервісна мережа в Україні не гірша за японську.

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Єдине, що принципово відрізняє “корейців” від “німців” та “японців” – явно нижче позиціонування їх в умовному рейтингу престижності.

Франція

Французька школа автомобілебудування робить акцент на зручності для людини та стилістичній виразності. У “французів” більш демократичні ціни і найм’якіші сидіння, найнесподіваніші опції (типу ароматизатора повітря та селфі-камери), найзручніші багажники, шторки на вікнах та інші милі штучки. Кузови багатьох машин мають яскравий, але одночасно гармонійний дизайн, та й в інтер’єрі “французів” зазвичай чимало емоційних рис.

Французькі авто: трохи романтики, трохи виклику, трохи гламуру – і все це на нескладній і досконалій технічній базі. Але німецької довговічності не чекайте.

З технічним начинням не все так однозначно. Двигуни Renault і Peugeot/Citroen бувають дуже економічні, але з іншого боку в цілому “французи” мають реноме не дуже довговічних машин. Не завжди вдаються французьким конструкторам підвіски, часто через те, що вони “заточують” свої моделі під рівні європейські шляхи.

Італія

Автомобілі з Італії часто можна вгадати навіть без вивчення заводського шильдика – настільки вони яскраві та динамічні зовні, навіть коли йдеться про пересічний сімейний хетчбек. В Україні Fiat`и та їхні родичі малопоширені, тому що більшість з нас купують машину не для емоцій, а для використання з цілком практичною метою. Тим більше, що “італійці” хоча і не дуже дорогі, найчастіше потрапляють в нашу країну вже не новими – а в такому вигляді вони вже не є зразком надійності.

Особливо добре італійцям вдаються емоційні, динамічні автомобілі з драйверським характером. Але й їхні сімейні моделі часто “гарячі” на вигляд.

Америка

Бездонний заокеанський ринок автомобілів шанує машини з просторим салоном, непересічним (нехай навіть брутальним) дизайном. Неквапливі багатолітрові двигуни давно вже не домінують на тамтешніх шляхах, але відлуння тих традицій живі і досі. Навіть європейські та азіатські виробники мають для американського ринку особливі моторні лінійки – зі збільшеним робочим об’ємом та з мінімум турбоверсій.

Справжня американська школа конструювання не передбачає особливих турбот про економію пального, а ще на “американцях” традиційно більш м’які підвіски та обмежений перелік опцій та обладнання. Останнє – тому, що в тамтешніх громадян своя уява про комфорт.

Специфіка американських автомобілів прийнятна для українського менталітету. Але головне, за що їх поважають у нас – нижча ціна.

Додамо, що під американськими машинами сьогодні є сенс розуміти не лише суто американські марки, а й деякі європейські, японські та корейські автомобілі, створені спеціально для штатівського ринку. Це свого роду гібридні моделі, які об’єднують типові переваги конструкцій Старого Світу та Азії з вподобаннями заокеанських споживачів. Нарешті, об’єднує всі типи американських машин їхня більш низька у порівнянні з іншими ціна.

Рекомендація Авто 24

Здавалося б, обирати машину за національною приналежністю марки можуть лише несамовиті фанати того чи іншого краю світу. Але ж насправді “національний підхід” може допомогти купити машину до душі, якщо значення має не бренд, а характерні властивості вашої майбутньої “ластівки”.

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