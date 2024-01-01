Немецкие автопроизводители разрабатывают военные грузовики с автопилотами

Первое сообщение поступило от концерна Daimler Truck. В его состав входит специализированный дивизион Mercedes-Benz Special Trucks, который объявил о подписании протокола намерений с компанией автоматизации внедорожников ARX Robotics.

Такое партнерство призвано реализовать новый проект по подготовке автопилотов (беспилотных машин) для военных версий Mercedes Unimog и Mercedes Zetros. Кроме того, система ARX Robotics должна быть адаптирована для установки в старых, уже отгруженных в войска грузовиках, что позволит армии действительно широко роботизировать транспорт.

Читайте также Страх замедляет внедрение беспилотных автомобилей

Благодаря модернизации компанией ARX Robotics оборудования и интеграции операционной системы Mithra OS автопарки получат возможность подключаться к сети с другими программно-определяемыми системами, такими как совместимые транспортные средства или дроны.Решение упрощает скоординированный подход различных подразделений. Это особенно важно для операций в нескольких областях, то есть миссий, которые предусматривают одновременные действия на земле и в воздухе.

"Будущее сухопутных войск определяется программным обеспечением, поскольку это единственный способ, в который они могут действовать в тесной сети, когда это необходимо. Современные транспортные средства должны иметь возможность включать новейшее программное обеспечение и модули ИИ, чтобы быть эффективной частью вооруженных сил НАТО. Решение от ARX Robotics, реализованное во внедорожниках Mercedes-Benz Special, может обеспечить значительно большую эффективность в секторе оборонных автомобилей", – отметил гендиректор ARX Robotics Марк Витфельд.

Таким образом, наблюдается активная кампания на разработку беспилотных грузовиков для выезда в опасную местность, чтобы при этом не подвергать опасности личный состав.

Еще одна информация такой же тематики поступила от ведущего немецкого производителя техники и вооружений Rheinmetall. Здесь давние партнерские связи с брендом MAN. Производитель объявил о крупных инвестициях в разработку собственного автопилота под названием Path Autonomous Kit.

Читайте также Компания приобрела грузовик с автопилотом и отправляет его в рейс без водителя

По этой программе планируется открытие новых тестовых центров в Германии, Скандинавии и Великобритании, а также расширение существующего тестового центра в Канаде.

Rheinmetall опубликовала некоторые подробности о своем решении, в т.ч. и довольно интересное: разработанная программа Path Autonomous Kit позволит грузовикам беспилотно добираться до места назначения даже в случае полного отключения системы GPS.