Німецькі автовиробники розробляють військові вантажівки з автопілотами

Перше повідомлення надійшло від концерну Daimler Truck. До його складу входить спеціалізований підрозділ Mercedes-Benz Special Trucks, який оголосив про підписання протоколу наміру з компанією автоматизації позашляховиків ARX Robotics.

Таке партнерство покликане реалізувати новий проєкт із підготовки автопілотів (безпілотних машин) для військових версій Mercedes Unimog та Mercedes Zetros. Крім того, система ARX Robotics має бути адаптована для встановлення в старих, уже відвантажених у війська вантажівках, що дозволить армії справді широко роботизувати транспорт.

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Завдяки модернізації компанією ARX Robotics обладнання та інтеграції операційної системи Mithra OS автопарки отримають можливість підключатися до мережі з іншими програмно-визначеними системами, такими як сумісні транспортні засоби або дрони. Це спрощує скоординований підхід різних підрозділів. Це особливо важливо для операцій у кількох областях, тобто місій, які передбачають одночасні дії на землі та в повітрі.

"Майбутнє сухопутних військ визначається програмним забезпеченням, оскільки це єдиний спосіб, у який вони можуть діяти в тісній мережі, коли це необхідно. Сучасні транспортні засоби повинні мати можливість включати новітнє програмне забезпечення та модулі ШІ, щоб бути ефективною частиною збройних сил НАТО. Рішення від ARX Robotics, реалізоване в позашляховиках Mercedes-Benz Special, може забезпечити значно більшу ефективність у секторі оборонних автомобілів", – зазначив гендиректор ARX Robotics Марк Вітфельд.

Таким чином, спостерігається активна кампанія на розробку безпілотних вантажівок для виїзду в найнебезпечнішу місцевість, щоб при цьому не наражати на небезпеку особовий склад.

Ще одна інформація такої ж тематики надійшла від провідного німецького виробника техніки та озброєнь Rheinmetall. Тут давні партнерські зв’язки з брендом MAN. Виробник оголосив про великі інвестиції в розробку власного автопілота під назвою Path Autonomous Kit.

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За цією програмою планується відкриття нових тестових центрів у Німеччині, Скандинавії та Великобританії, а також розширення існуючого тестового центру в Канаді.

Rheinmetall опублікувала деякі подробиці про своє рішення, у т.ч. й доволі цікаве: розроблена програма Path Autonomous Kit дозволить вантажівкам безпілотно добиратися до місця призначення навіть у разі повного відключення системи GPS.