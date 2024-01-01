Немецкие зенитки Gepard смогут отслеживать еще больше целей

Самоходная противовоздушная система Gepard времен холодной войны немецкой оборонной компании Krauss-Maffei Wegmann (KNDS-Germany) доказала большую результативность в войне России с Украиной. Базируясь на шасси танка Leopard 1, эта система играет важную роль в усилиях противовоздушной обороны Украины от российского вторжения.

Такие показатели результативности ПВО Gepard в Украине привел к недавнему предложению от KNDS Deutschland по модернизации. В ней установят новый радар, что даст расширенные возможности отслеживания. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказывает бельгийский специализированный ресурс Army Recognition.

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Модернизация будет направлена на дальнейшее усиление способности Gepard перехватывать больше воздушных угроз. Речь в первую очередь идет о более сложных беспилотниках и ракетах.

Основным фактором возрождения немецкой машины ПВО Gepard на современном поле боя является ее передовая радиолокационная система. Несмотря на то, что дизайн Gepard насчитывает несколько десятилетий, его радарная технология остается конкурентоспособной благодаря двойному радару. Система оснащена как поисковым радаром S-диапазона, так и радиолокатором сопровождения Ku-диапазона, которые позволяют ей одновременно обнаруживать и поражать несколько целей в режиме реального времени.

Радар S-диапазона обеспечивает дальность обнаружения целей до 15 километров, тогда как радар Ku-диапазона обеспечивает точное нацеливание и поражение быстро движущихся угроз, таких как беспилотники, боеприпасы, зависающие, и низколетящие самолеты. Способность с высокой точностью поражать небольшие быстро движущиеся, цели, сделала Gepard особенно смертоносной против беспилотников, которые представляют серьезную угрозу в современной войне.

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Gepard вооружен двумя 35-мм автоматическими пушками Oerlikon KDA, способными выстреливать 1100 выстрелов в минуту. Высокая скорострельность системы идеально подходит для быстрой нейтрализации воздушных угроз на расстоянии до шести километров и на высоте до 3000 метров.

Война показала, что зенитке времен холодной войны альтернативы против шахедов и им подобных не существует. Фото: сайт Army Recognition

Такая огневая мощь оказалась особенно полезной в Украине, где система успешно сбивала беспилотники "Шахед" и даже российские крылатые ракеты. Используя автоматические пушки вместо дорогостоящих ракетных систем, Gepard предлагает экономически выгодную альтернативу для нужд ПВО Украины.

Пока зенитная установка базируется на шасси танка Leopard 1 (800 л.с.), однако уже рассматриваются варианты более легкого и быстрого колесного шасси. Правда, KNDS-Germany к такой разработке еще не приступала.