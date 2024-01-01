Зенитные установки Gepard оказались очень эффективными против "Шахедов"

Мобильный зенитный комплекс в операциях противовоздушной обороны Украины стал результативным убийцей беспилотников и низколетящих самолетов. Об этом со ссылкой на Der Gepardkommandant сообщил специализированный бельгийский ресурс Army Recognition.

Как показала практика использования зенитной установки украинскими Силами обороны, разработанный в 1960-х годах и принятый на вооружение в 1970-х годах Gepard ныне оказался удачным инструментом борьбы с современными беспилотниками. Хорошие результаты поражений достигаются благодаря быстрому радиолокационному наведению на цель, плотной огневой мощности, мобильности и экономической эффективности.

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Несмотря на "пенсионный возраст", зенитный комплекс признается украинскими военными как одна из лучших систем вооружений, поставленных Германией. Сдвоенная зенитная пушка выдает из каждого ствола 550 выстрелов в минуту суммарной скоростью стрельбы 1100 выстрелов за 60 сек.

Вот так система времен холодной войны продолжает активно воевать на стороне Украины против российских беспилотников и низколетящих самолетов, в том числе российских Шахед-136 и крылатых ракет. Одним из примеров является то, что подразделение "Гепард" под Одессой подряд сбило десять беспилотников иранского производства, продемонстрировав свою способность обрабатывать несколько целей.

Системе также приписывают уничтожение российской крылатой ракеты Х-101, нацеленной на электростанцию в Киеве, однако официального подтверждения пока нет.

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В основе эффективного ведения огня является радиолокационная система с поисковыми и сопроводительными радарами. Это позволяет обнаруживать и поражать несколько целей одновременно. Поисковый радар S-диапазона обеспечивает дальность обнаружения до 15 километров, а радар сопровождения Ku-диапазона обеспечивает точное обнаружение и поражение целей.

Каждая из двойных 35-мм автоматических пушек Oerlikon KDA использует высокоскоростные боеприпасы с эффективной дальностью стрельбы до четырех километров.

Дополнительным фактором привлекательности является мобильность Gepard. Установка базируется на шасси основного боевого танка Leopard 1, что обеспечивает броневую защиту и способствует быстрому перемещению благодаря максимальной скорости 65 км/ч. В моторной нише стоит 37,4-литровый 10-цилиндровый многотопливный двигатель мощностью 819 л.с., что гарантирует эффективную работу на различных грунтах.

Вспомогательная силовая установка 4-цилиндрового дизельного двигателя Daimler-Benz обеспечивает работу генератора, питающего радар и системы управления огнем независимо от главного базового двигателя шасси.

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Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Gepard стал "эффективным инструментом уничтожения российских беспилотников с выгодным соотношением цены и убийства. На сегодня система остается практическим активом ПВО".

Фото: страница Der Gepardkommandant