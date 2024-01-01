Самоходные зенитки Gepard получили название Cheetah и новую радиолокацию

Подробности и фото такого пополнения опубликовало на своей странице в Facebook Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины. Авторы отмечают, что на показанных фотографиях именно иорданская версия, поскольку классическая немецкая машина имеет совсем другую радиолокационную станцию. Они также используют малоизвестное название зенитки – Cheetah.

В переводе с английского это "гепард". Зенитная самоходная установка Cheetah в Украине более известна под названием "Гепард". Немецкая Gepard и иорданская Cheetah имеют одну родословную, сошли с одного кульмана, но в процессе эксплуатации и дальнейшей модернизации получили расхождения в комплектации радиолокационными станциями.

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Иорданская зенитная самоходка отличается от других версий "гепардов" поисковой радиолокационной антенной. Она работает в Х-диапазоне, а оригинальная немецкая зенитная установка – в S-диапазоне. При этом Cheetah имеет круговую поляризацию, а Gepard – только горизонтальную, возможности которой несколько ограничены относительно круговой.

Меткости добавляет бортовой компьютер. Он анализирует не только все параметры цели, но и осуществляет наведение на цель. Огонь ведется из штатного вооружения – две нарезные зенитные 35-мм пушки.

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В ходовой, моторной комплектации, конфигурации башни и вооружения обе версии идентичны. По шасси здесь сходство с Leopard 1, но корпус имеет более тонкую броню. В обеих версиях имеем все тот же V-образный 10-цилиндровый дизельный двигатель (MTU MB 838 Ca M500) мощностью 830 л.с.

"Мы два месяца учились работать на этой боевой машине в Германии. Это была тщательная, интенсивная и основательная подготовка. Но и сейчас мы совершенствуем свои навыки. Постоянно тренируемся, нарабатываем алгоритмы действий в различных ситуациях", – рассказывает командир экипажа ВСУ Cheetah Виталий.

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Сейчас этот боевой расчет и их Cheetah охотятся на российские ударные БпЛА и крылатые ракеты в составе сил и средств противовоздушной обороны Воздушного командования "Запад". Охота удачная.

И хотя официально нигде не утверждается относительно результативности самоходных зенитных установок, но можно предположить, что без Cheetah / Gepard там не обошлось.

Как помните, 2 июня во время российского ракетно-авиационного удара по объектам критической инфраструктуры зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы Воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" и 6 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

Фото: ПК Запад