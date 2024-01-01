Самохідні зенітки Gepard отримали назву Cheetah і нову радіолокацію

Подробиці та фото такого поповнення опублікувало на своїй сторінці в Facebook Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України. Автори наголошують, що на показаних світлинах саме іорданська версія, оскільки класична німецька машина має зовсім іншу радіолокаційну станцію. Вони також використовують маловідому назву зенітки – Cheetah.

В перекладі з англійської це "гепард". Зенітна самохідна установка Cheetah в Україні більш знана під назвою "Гепард". Німецька Gepard та йорданська Cheetah мають один родовід, зійшли з одного кульмана, але в процесі експлуатації та подальшої модернізації отримали розбіжності в комплектації радіолокаційними станціями.

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Йорданські зенітна самохідка відрізняється від інших версій "гепардів" пошуковою радіолокаційною антеною. Вона працює в Х-діапазоні, а оригінальна німецька зенітна установка — в S-діапазоні. При цьому Cheetah має кругову поляризацію, а Gepard — лише горизонтальну, можливості якої дещо обмежені відносно кругової.

Влучності додає бортовий комп’ютер. Він аналізує не тільки всі параметри цілі, але й здійснює наведення на ціль. Вогонь ведеться зі штатного озброєння – дві нарізні зенітні 35-мм гармати.

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В ходовій, моторній комплектації, конфігурації башти та озброєння обидві версії ідентичні. По шасі тут схожість з Leopard 1, але корпус має тоншу броню. В обох версіях маємо все той же V-подібний 10- циліндровий дизельний двигун (MTU MB 838 Ca M500) потужністю 830 к.с.

"Ми два місяці навчалися працювати на цій бойовій машині в Німеччині. Це була ретельна, інтенсивна і ґрунтовна підготовка. Але й зараз ми удосконалюємо свої навички. Постійно тренуємося, напрацьовуємо алгоритми дій в різних ситуаціях", – розповідає командир екіпажу ЗСУ Cheetah Віталій.

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Зараз цей бойовий розрахунок та їхня Cheetah полюють на російські ударні БпЛА та крилаті ракети у складі сил і засобів протиповітряної оборони Повітряного командування "Захід". Полювання вдале.

І хоча офіційно ніде не стверджується щодо результативності самохідних зенітних установок, але можна припустити, що без Cheetah/ Gepard там не обійшлося.

Як пригадуєте, 2 червня під час російського ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи Повітряного командування «Захід» в зоні своєї відповідальності знищили 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" і 6 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Фото: ПК Захід