Зенітні установки Gepard виявились дуже ефективними проти "Шахедів"

Мобільний зенітний комплекс в операціях протиповітряної оборони України став результативним вбивцею безпілотників і низьколітаючих літаків. Про це з посиланням на Der Gepardkommandant повідомив спеціалізований бельгійський ресурс Army Recognition.

Як показала практика використання зенітної установки українськими Силами оборони, розроблений у 1960-х роках і прийнятий на озброєння в 1970-х роках Gepard нині виявився вдалим інструментом боротьби з сучасними безпілотниками. Гарні результати уражень досягаються завдяки швидкому радіолокаційному наведенню на ціль, щільній вогневій потужності, мобільності та економічній ефективності.

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Попри "пенсійний вік", зенітний комплекс визнається українськими військовими як одна з найкращих систем озброєнь, поставлених Німеччиною. Здвоєна зенітна гармата видає з кожного ствола 550 пострілів за хвилину сумарною швидкістю стрільби 1100 пострілів за 60 сек.

Ось так система часів холодної війни продовжує активно воювати на боці України проти російських безпілотників та низьколітаючих ракет, у тому числі російських Шахед-136 і крилатих ракет. Одним із прикладів є те, що підрозділ "Гепард" під Одесою поспіль збив десять безпілотників іранського виробництва, продемонструвавши свою здатність обробляти кілька цілей.

Системі також приписують знищення російської крилатої ракети Х-101, націленої на електростанцію в Києві, однак офіційного підтвердження поки немає.

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В основі ефективного ведення вогню є радіолокаційна система з пошуковими та супровідними радарами. Це дозволяє виявляти та вражати декілька цілей одночасно. Пошуковий радар S-діапазону забезпечує дальність виявлення до 15 кілометрів, а радар супроводження Ku-діапазону забезпечує точне виявлення та ураження цілей.

Кожна з подвійних 35-мм автоматичних гармат Oerlikon KDA використовує високошвидкісні боєприпаси з ефективною дальністю стрільби до чотирьох кілометрів.

Додатковим фактором привабливості є мобільність Gepard. Установка базується на шасі основного бойового танка Leopard 1, що забезпечує броньовий захист і сприяє швидкому переміщенню завдяки максимальній швидкості 65 км/год. В моторній ніші стоїть 37,4-літровий 10-циліндровий багатопаливний двигун потужністю 819 к.с., що гарантує ефективну роботу на різних ґрунтах.

Допоміжна силова установка 4-циліндрового дизельного двигуна Daimler-Benz забезпечує роботу генератора, що живить радар і системи управління вогнем незалежно від головного базового двигуна шасі.

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Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Gepard став "ефективним інструментом знищення російських безпілотників із вигідним співвідношенням ціни та вбивства. На сьогодні система залишається практичним активом ППО".

Фото: сторінка Der Gepardkommandant