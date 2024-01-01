Німецькі зенітки Gepard зможуть відстежувати ще більше цілей

Самохідна протиповітряна система Gepard часів холодної війни німецької оборонної компанії Krauss-Maffei Wegmann (KNDS-Germany) довела велику результативність у війні Росії з Україною. Базуючись на шасі танка Leopard 1, ця система відіграє важливу роль у зусиллях протиповітряної оборони України від російського вторгнення.

Такі показники результативності ППО Gepard в Україні привів до нещодавньої пропозиції від KNDS Deutschland щодо модернізації. У ній встановлять новий радар, що дасть розширені можливості відстеження. Про це з посиланням на власні джерела розповідає бельгійський спеціалізований ресурс Army Recognition.

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Модернізація буде спрямована на подальше посилення здатності Gepard перехоплювати більше повітряних загроз. Мова в першу чергу йде про складніші безпілотники та ракети.

Основним фактором відродження німецької машини ППО Gepard на сучасному полі бою є її передова радіолокаційна система. Попри те, що дизайн Gepard налічує кілька десятиліть, його радарна технологія залишається конкурентоспроможною завдяки подвійному радару. Система оснащена як пошуковим радаром S-діапазону, так і радіолокатором супроводу Ku-діапазону, які дозволяють їй одночасно виявляти та вражати кілька цілей у режимі реального часу.

Радар S-діапазону забезпечує дальність виявлення цілей до 15 кілометрів, тоді як радар Ku-діапазону забезпечує точне націлювання та ураження швидко рухомих загроз, таких як безпілотники, боєприпаси, що зависають, і низьколітаючі літаки. Здатність з високою точністю вражати невеликі цілі, що швидко рухаються, зробила Gepard особливо смертоносною проти безпілотників, які становлять серйозну загрозу в сучасній війні.

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Gepard озброєний двома 35-мм автоматичними гарматами Oerlikon KDA, здатними вистрілювати 1100 пострілів на хвилину. Висока скорострільність системи ідеально підходить для швидкої нейтралізації повітряних загроз на відстані до шести кілометрів і на висоті до 3000 метрів.

Війна показала, що зенітці часів холодної війни альтернативи проти шахедів та їм подібних не існує. Фото: сайт Army Recognition

Така вогнева міць виявилася особливо корисною в Україні, де система успішно збивала безпілотники "Шахед" і навіть російські крилаті ракети. Використовуючи автоматичні гармати замість дорогих ракетних систем, Gepard пропонує економічно вигідну альтернативу для потреб ППО України.

Поки зенітна установка базується на шасі танка Leopard 1 (800 к.с.), однак вже розглядаються варіанти легшого й швидшого колісного шасі. Щоправда, KNDS-Germany до такої розробки ще не приступала.