Немецкий автопром боится миллиардного штрафа из-за невыполнения климатических требований

Немецкий автопром и без того переживает не лучшие времена, а тут еще и климатические санкции Евросоюза могут обернуться немецким производителям автомобилей штрафом на миллиард долларов.

О вероятных финансовых ловушках ЕС уже начал откровенно говорить министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Ситуацию с климатическими лимитами описывает verkehrsrundschau.de.

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Со следующего года климатические требования к производителям автомобилей становятся более жесткими. Согласно действующему законодательству ЕС, производителям грозит штраф, если они превышают так называемые лимиты по климатическим целям ЕС для автомобильной промышленности. Речь идет об установлении ограничения на выбросы CO 2 на километр – среднее значение для всех транспортных средств, зарегистрированных в ЕС за год.

Сейчас это значение составляет 115,1 грамма CO 2 на километр на автомобиль. Ожидается, что в 2025 году он упадет до 93,6 грамма, а в 2030 году – до 49,5 грамма. В случае игнорирования этой нормы производители должны заплатить штраф за чрезмерные выбросы CO 2 .

Сейчас достичь такого показателя более чистым транспортом никак не получается, поскольку немецкие производители борются со слабыми показателями продаж и высокими затратами в переходе на электроприводы.

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Федеральный министр экономики и защиты климата Федеративной Республики Германия хочет предотвратить возможные климатические штрафы ЕС для производителей автомобилей. Он говорит о том, что возможные штрафы в 2025 году могут быть компенсированы перевыполнением квот автомобильных компаний в 2026 и 2027 годах.

По мнению Хабека, следует сделать штрафы более гибкими – автомобильные компании должны иметь стимул двигаться вперед, а "не платить миллиардные штрафы в этой ситуации, которая для них и так тяжелая".