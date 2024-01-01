Німецький автопром боїться мільярдного штрафу через невиконання кліматичних вимог

Німецький автопром і без того переживає не найкращі часи, а тут ще й кліматичні санкції Євросоюзу можуть обернутися німецьким виробникам автомобілів штрафом на мільярд доларів.

Про ймовірні фінансові пастки ЄС вже почав відверто говорити міністр економіки ФРН Роберт Хабек. Ситуацію з кліматичними лімітами описує verkehrsrundschau.de.

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З наступного року кліматичні вимоги до виробників автомобілів стають жорсткішими. Згідно з чинним законодавством ЄС, виробникам загрожує штраф, якщо вони перевищують так звані ліміти з кліматичних цілей ЄС для автомобільної промисловості. Мова йде про встановлення обмеження на викиди CO 2 на кілометр – середнє значення для всіх транспортних засобів, зареєстрованих у ЄС за рік.

Нині це значення становить 115,1 грама CO 2 на кілометр на автомобіль. Очікується, що у 2025 році він впаде до 93,6 грама, а у 2030 році – до 49,5 грама. У разі ігнорування цієї норми виробники повинні сплатити штраф за надмірні викиди CO 2 .

Зараз досягти такого показника чистішим транспортом аж ніяк не виходить, оскільки німецькі виробники борються зі слабкими показниками продажів і високими витратами в переході на електроприводи.

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Федеральний міністр економіки та захисту клімату Федеративної Республіки Німеччина хоче запобігти можливим кліматичним штрафам ЄС для виробників автомобілів. Він говорить про те, що можливі штрафи у 2025 році можуть бути компенсовані перевиконанням квот автомобільних компаній у 2026 і 2027 роках.

На думку Хабека, слід зробити штрафи більш гнучкими – автомобільні компанії повинні мати стимул рухатися вперед, а "не платити мільярдні штрафи в цій ситуації, що для них і так важка".