Свой первый гиперкар немецкий стартап должен был представить вживую на отмененном Женевском автосалоне этого года. Хотя этого не случилось, фирма анонсировала еще один гиперкар, с еще более впечатляющими характеристиками.

Стартап Elektron Innovativ представил свой электрический суперкар Elektron One с мотором собственной конструкции мощностью 1360 лошадиных сил в прошлом году. В этом году он должен был дебютировать в металле на Женевском автосалоне, однако мероприятие было отменено. Взамен компания виртуально презентовала другой концепт – Quasar.

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Elektron Quasar должен вырабатывать общую мощность более 2300 лошадиных сил, благодаря синхронной работе четырех электромоторов, по одному на каждом колесе. Мощность распределяться на относительно невысокую собственную массу электрокара в 1500 килограммов. Имея такую ​​мощность и ее соотношение к весу, неудивительно, что заявленные ускорения 0-100 километров в час 1,65 секунды и максимальная скорость в 450 километров в час. Запас хода электрокара не сообщается.

Elektron Motors планирует начать производство в 2023 году и изготовить только 99 экземпляров Quasar, которые будут доставлены покупателям в течение трех лет. Объявленная и стоимость – от 2,2 миллиона евро.

Что касается доступного Elektron One (310-335 тысяч евро), генеральный директор компании Армаган Арабули, сказал, что производство начнется через восемь месяцев, после Quasar.

Фото: Elektron Quasar / Elektron Motors