Свій перший гіперкар німецький стартап мав представити наживо на скасованому Женевському автосалоні цього року. Хоча цього не трапилось, фірма анонсувала ще один гіперкар, зі ще більш вражаючими характеристиками.

Стартап Elektron Innovativ представив свій електричний суперкар Elektron One з мотором власної конструкції потужністю 1360 кінських сил минулого року. Цього року він мав дебютувати в металі на Женевському автосалоні, однак захід був скасований. Натомість компанія віртуально презентувала інший концепт – Quasar.

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Elektron Quasar повинен виробляти загальну потужність понад 2300 кінських сил, завдяки синхронній роботі чотирьох електромоторів, по одному на кожному колесі. Потужність розподілятиметься на відносно невисоку власну масу електрокара у 1500 кілограмів. Маючи таку потужність і її відношення до ваги, не дивно, що заявлені прискорення 0–100 кілометрів на годину 1,65 секунди і максимальна швидкість у 450 кілометрів на годину. Запас ходу електрокара не повідомляється.

Elektron Motors планує розпочати виробництво в 2023 році і виготовити лише 99 примірників Quasar, які будуть доставлені покупцям протягом трьох років. Оголошена й вартість – від 2,2 мільйона євро.

Що стосується доступнішого Elektron One (310–335 тисяч євро), генеральний директор компанії Армаган Арабул, сказав, що виробництво розпочнеться, через вісім місяців, після Quasar.

Фото: Elektron Quasar / Elektron Motors