Свою версию дальнобойной самоходной артиллерийской установки немецкий концерн Rheinmetall покажет в Великобритании.

Командование германской армии поставило задачу производителям вооружения создавать более дальнобойные артиллерийские установки. Для этого разрабатывается программа Zukünftiges System Indirektes Feuer Mittlerer Reichweite (перспективная система средней дальности для стрельбы с закрытых позиций).

Цель программы – создание новой самоходной гаубицы с улучшенными характеристиками. В рамках этой программы Rheinmetall разработала новую перспективную САУ.

Также интересно на каком шасси будет разработана новая украинская САУ "Богдана"

Дальнобойную 155-мм высокоавтоматизированную самоходную гаубицу продемонстрируют на стадионе Ashton Gate в Бристоле. Она может быстро менять позицию, обладает высокой скорострельностью и увеличенной дальностью.

Установка сделана на шасси тяжелого военного грузового автомобиля RMMV HX3 с колесной формулой 10х10. Эта САУ должна стать одной из самых передовых и дальнобойных западных артиллерийских систем.

В мае 2021 г. совместное предприятие Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) впервые представило перспективное семейство грузовых автомобилей-платформ военного назначения HX3.

Демонстрировались разные варианты таких шасси с той или иной целевой нагрузкой. В частности, шасси с колесной формулой 10х10 стало основанием для САУ.

Новый проект германской САУ создают силами нескольких компаний двух стран. Шасси представило немецкое совместное предприятие RMMV, артиллерийскую часть разрабатывает Rheinmetall, а боевое отделение производят с участием израильской компании Elbit Systems.

Шасси

HX3 – это автомобиль бескапотной компоновки с дизельным двигателем MAN D26 и трансмиссией фирмы ZF. Основными системами шасси управляет встроенная система MAN EE-Architecture. По желанию заказчика может использоваться бронированная кабина и устанавливаться противоминная защита.

Шасси HX3 10×10 способно нести разные нагрузки, полная масса автомобиля может достигать 45-50 т. При этом обеспечивается высокая мобильность на шоссе и достаточная подвижность на бездорожье.

На кормовой части шасси, над тремя осями, размещена целевая нагрузка под названием Artillery Truck Interface (ATI). Это платформа с откидывающимися домкратами и полноповоротной башней.

Также интересно израильская компания показала броневик будущего

Вооружение

Ранее показанные прототипы германской САУ получили 155-мм гаубицу, выполненную на основе серийного оружия от PzH 2000. Это нарезное оружие с длиной ствола 52 калибра.

Зарядка выполняется автоматически. Вдоль бортов боевого отделения расположено место для снарядов и зарядов: слева находятся 40 снарядов, справа – 192 модульных метательных заряда. Укладки размещены в бронированных коробах и имеют наружные панели.

Подача боеприпасов к оружию производится с помощью манипуляторов. Возможна и ручная зарядка.

Боевое отделение снабжено системой управления огнем от Elbit Systems. В ее состав интегрированный вычислитель, средства связи и навигации.