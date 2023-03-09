Свою версію далекобійної самохідної артилерійської установки німецький концерн Rheinmetall покаже у Великобританії.

Командування німецької армії поставило завдання виробникам озброєння створювати більш далекобійні артилерійські установки. підвищувати дальність стрільби артилерії. Для цього розробляється програма Zukünftiges System Indirektes Feuer Mittlerer Reichweite (перспективна система середньої дальності для стрільби з закритих позицій).

Мета програми – створення нової самохідної гаубиці з покращеними характеристиками. У рамках цієї програми Rheinmetall й розробила нову перспективну САУ.

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Далекобійну 155-мм високоавтоматизовану самохідну гаубицю продемонструють на стадіоні Ashton Gate у Бристолі. Вона може швидко змінювати позицію, має високу скорострільність і збільшену дальність.

Установка зроблена на шасі важкого військового вантажного автомобіля RMMV HX3 з колісною формулою 10х10. Ця САУ повинна стати однією з найбільш передових і далекобійних західних артилерійських систем.

У травні 2021 року спільне підприємство Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) вперше представило перспективне сімейство вантажних автомобілів-платформ військового призначення HX3.

Демонструвалися різні варіанти таких шасі з тим чи іншим цільовим навантаженням. Зокрема, шасі з колісною формулою 10х10 стало основою для САУ.

Новий проєкт німецької САУ створюють силами кількох компаній двох країн. Шасі представило німецьке спільне підприємство RMMV, артилерійську частину розробляє Rheinmetall, а бойове відділення роблять за участю ізраїльської компанії Elbit Systems.

Шасі

HX3 – це автомобіль безкапотного компонування з дизельним двигуном MAN D26 та трансмісією від фірми ZF. Основними системами шасі управляє інтегрована система MAN EE-Architecture. За бажанням замовника може використовуватись броньована кабіна та встановлюватись протимінний захист.

Шасі HX3 10×10 здатне нести різні навантаження, повна маса автомобіля може досягати 45-50 т. При цьому забезпечується висока мобільність на шосе та достатня рухливість на бездоріжжі.

На кормовій частині шасі, над трьома осями, розміщено цільове навантаження під назвою Artillery Truck Interface (ATI). Це платформа з відкидними домкратами та повноповоротною баштою.

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Озброєння

Раніше показані прототипи німецької САУ отримали 155-мм гаубицю, виконану на основі серійної зброї від PzH 2000. Це нарізна зброя з довжиною ствола 52 калібру.

Заряджання виконується автоматично. Уздовж бортів бойового відділення розміщене місце для снарядів та зарядів: зліва знаходяться 40 снарядів, праворуч – 192 модульні метальні заряди. Укладки розміщені в броньованих коробах і мають зовнішні панелі.

Подача боєприпасів до зброї здійснюється з допомогою маніпуляторів. Можливе і ручне заряджання.

Бойове відділення оснащене системою керування вогнем від Elbit Systems. До її складу інтегрований обчислювач, засоби зв’язку та навігації тощо.