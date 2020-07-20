Один из ведущих производителей колесных дисков подал иск о банкротстве. В третий раз в своей истории.

Компания BBS Kraftfahrzeugtechnik подала иск в окружной суд Германии, в котором говорится об отсутствии возможности обслуживания счетов и продолжения операционной деятельности.

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Компания уже третий раз, с момента основания в 1970 году, объявляет о банкротстве. В феврале 2007 года резкий рост цен на алюминий впервые привел компанию к финансовому упадку и последующей продаже бельгийскому холдингу Punch International. В 2015 году BBS снова объявила себя банкротом, в результате чего вновь была перепродана южнокорейской корпорации NICE.

По мнению финансовых аналитиков, BBS не перестанет существовать, как бренд, а переживет очередную реструктуризацию и изменение акционеров. Сейчас штат компании насчитывает 1200 сотрудников. Размер задолженности BBS не называется.

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