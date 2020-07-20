Один з провідних виробників колісних дисків подав позов про банкрутство. Втретє в своїй історії.

Компанія BBS Kraftfahrzeugtechnik подала позов до окружного суду Німеччини, в якому йдеться про відсутність можливості обслуговування рахунків і продовження операційної діяльності.

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Компанія вже втретє, з моменту заснування у 1970-му році, оголошує про банкрутство. У лютому 2007 року різке зростання цін на алюміній вперше призвело компанію до фінансового занепаду та подальшому продажу бельгійському холдингу Punch International. У 2015 році BBS знову оголосила себе банкрутом, внаслідок чого знову була перепродана південнокорейській корпорації NICE.

На думку фінансових аналітиків, BBS не перестане існувати, як бренд, а переживе чергову реструктуризацію та зміну акціонерів. Наразі штат компанії нараховує 1200 співробітників. Розмір заборгованості BBS не називається.

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