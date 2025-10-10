Немецкий танк Leopard 1 поможет сбивать "Шахеды"

В информационном релизе от 10 октября сообщается что этот заказ размещен на заводе Rheinmetall Italia SpA со штаб-квартирой в Риме.

За зенитки Украина не будет платить

Стоимость контракта не разглашается, но сумма пересекла отметку "в сотни миллионов евро".

Законтрактованные зенитные установки будут проплачены неназванным государством-членом ЕС за средства, полученными от замороженных российских активов.

Читайте также Rheinmetall готовит для Украины масштабное пополнение "Леопардами" и другой техникой

Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер подчеркнул значимость как доверия к производителю со стороны Украины, так к финансовому институту государства ЕС за ее поддержку Киева.

Это снизу как танк, а сверху – зенитка

Ходовая база и силовой блок здесь идентичны танковой версии (см. демонстрационное видео ниже). В моторной нише стоит все тот же десятицилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения объемом 37,4 МВ 838 СаМ 500 мощностью 830 лошадиных сил.

Вместо танковой башни расположена надстройка зенитной установки с револьверной пушкой KDG 35/1000 калибра 35 мм x 228. Она имеет скорострельность 1000 выстрелов в минуту и эффективную дальность стрельбы до 4000 метров.

Читайте также Армейский Caracal от Rheinmetall перешел на синтетическое топливо

Календарь поставок не разглашается

Когда именно поступят самоходные зенитки Skyranger 35 в Украину, не сообщается. Главное, что они уже законтрактованы и имеют адресное назначение.