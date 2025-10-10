Німецький танк Leopard 1 допоможе збивати "Шахеди"

В інформаційному релізі від 10 жовтня повідомляється що це замовлення розміщено на заводі Rheinmetall Italia SpA зі штаб-квартирою в Римі.

За зенітки Україна не платитиме

Вартість контракту не розголошується, але сума перетнула позначку "в сотні мільйонів євро".

Законтрактовані зенітні установки будуть проплачені неназваною державою-членом ЄС за кошти, отримані від заморожених російських активів.

Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер підкреслив вагомість як довіри до виробника зі сторони України, так до фінансового інституту держави ЄС за її підтримку Києва.

Це знизу як танк, а зверху – зенітка

Ходова база та силовий блок тут ідентичні танковій версії (див. демонстраційно відео нижче). В моторній ніші стоїть все той же десятициліндровий V-подібний двигун рідинного охолодження обсягом 37,4 МВ 838 СаМ 500 потужністю 830 кінських сил.

Замість танкової башти тут розмістили надбудову зенітної установки з револьверною гарматою KDG 35/1000 калібру 35 мм x 228. Вона має скорострільність 1000 пострілів за хвилину та ефективну дальність стрільби до 4000 метрів.

Календар постачань не розголошено

Коли саме надійдуть самохідні зенітки Skyranger 35 до України, не повідомляється. Головне, що вони вже законтрактовані й мають адресне призначення.