Немецкого производителя электрических грузовиков спасли от банкротства

Дела были действительно очень плохие. Компания выпустила последний пресс-релиз еще 31 октября 2024 года с сообщением, что ищет пути и исследует возможности для успешного продолжения бизнес-операций. В конце марта и в первой декаде апреля нынешнего года появилось сообщение о том, что Quantron AG официально вышла из процедуры банкротства и объявила о новом этапе развития.

А на днях ожил и сайт производителя. На видном месте менеджмент разместил очень обнадеживающее сообщение с "наэлектризованными поздравлениями" и о реструктуризации предпринимательской деятельности. Все сводится к главному – "чтобы продолжать вносить позитивный вклад в совершенствование глобальных транспортных решений с нулевым уровнем выбросов".

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В то же время команда поблагодарила своих партнеров, поставщиков и клиентов за отличную поддержку. Расширяется оставленный на период проведения процедуры банкротства минимальный штат до 40 работников. То был минимум, который следил за огромным производственным хозяйством, его охраняли, поддерживали в рабочем состоянии.

Некоторые поспешили радоваться, что конкурент стал банкротом, а он удержался и будет еще мощнее. Фото: Quantron

Официально процесс реструктуризации начался 1 апреля 2025 года. И хотя до восстановления производства еще далеко, перспектива коллектива вернуться на рабочие места очень велика.

"Наш самый важный актив - наши люди. Их неутомимая преданность, настойчивость и вера в наше видение были ключевыми на этом этапе. Мы обязаны им, а также нашим лояльным клиентам, надежным партнерам и преданным поставщикам, которые поддерживали нас непоколебимым доверием. Их лояльность и ценное сотрудничество были и остаются жизненно важным фактором нашего успеха", – заявил Андреас Халлер, основатель и владелец Quantron.

От начала первого этапа реструктуризации прошло всего 22 дня, а сделано уже много и по словам Андреаса Халлера, компания из Аугсбурза стала "сильнее после процедуры банкротства и прокладывает новый курс с новой энергией и целенаправленной стратегией".

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Детали взятого курса не раскрываются, конкретные итоги двух декад апреля не указываются. Пока не очень понимало, будет ли сохранен автобусный бизнес, или компания сосредоточится только на сегменте грузовиков.

Вероятно, это все будет сообщено на анонсированной на второй квартал пресс-конференции, но ее дата также еще не озвучена.