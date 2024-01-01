Німецького виробника електричних вантажівок врятували від банкрутства

Справи були й справді дуже погані. Компанія випустила останній пресреліз ще 31 жовтня 2024 року з повідомленням, що шукає шляхи й досліджує можливості для успішного продовження бізнес-операцій. Наприкінці березня та в першій декаді квітня нинішнього року з’явилося повідомлення про те, що Quantron AG офіційно вийшла з процедури банкрутства й оголосила про новий етап розвитку.

А днями ожив і сайт виробника. На видному місці менеджмент розмістив дуже обнадійливе повідомлення з "наелектризованими привітаннями" та про реструктуризацію підприємницької діяльності. Все зводиться до головного – "щоб продовжувати робити позитивний внесок у вдосконалення глобальних транспортних рішень з нульовим рівнем викидів".

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Водночас команда подякувала своїм партнерам, постачальникам і клієнтам за чудову підтримку. Розширюється залишений на період проведення процедури банкрутства мінімальний штат до 40 працівників. То був мінімум, який стежили за величезним виробничим господарством, його охороняли, підтримували в робочому стані.

Дехто поспішив радіти, що конкурент став банкрутом, а він втримався й буде ще потужнішим. Фото: Quantron

Офіційно процес реструктуризації розпочався 1 квітня 2025 року. І хоча до відновлення виробництва ще далеко, перспектива колективу повернутися на робочі місця дуже велика.

"Наш найважливіший актив — наші люди. Їхня невтомна відданість, наполегливість і віра в наше бачення були ключовими на цьому етапі. Ми завдячуємо їм, а також нашим лояльним клієнтам, надійним партнерам і відданим постачальникам, які підтримували нас непохитною довірою. Їх лояльність і цінна співпраця були і залишаються життєво важливим фактором нашого успіху", – заявив Андреас Халлер, засновник і власник Quantron.

Від початку першого етапу реструктуризації пройшло лише 22 дні, а зроблено вже багато і за словами Андреаса Халлера, компанія з Аугсбурза стала "сильнішою після процедури банкрутства та прокладає новий курс із новою енергією та цілеспрямованою стратегією".

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Деталі взятого курсу не розкриваються, конкретні підсумки двох декад квітня не вказуються. Допоки не дуже розуміло, чи буде збережено автобусний бізнес, чи компанія зосередиться лише на сегменті вантажівок.

Ймовірно, це все буде повідомлено на анонсованій на другий квартал пресконференції, але її дата також ще не озвучена.