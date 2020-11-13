Некоторые владельцы новеньких кроссоверов жалуются на неприятный запах в салоне, мол в машинах чувствуется запах чеснока, лука, старых носков и других неприятных вещей для носа. Но у Hyundai есть план решения этой проблемы.

Нет ничего лучше запаха нового автомобиля... за исключением случаев, когда он напоминает грязное белье, или использованные носки, или старые луковые кольца, или что-то еще хуже, как некоторые новые владельцы Hyundai Palisade жаловались в течение лета.

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Ранее в этом году The Drive сообщил про непонятный неприятный запах, исходящий из кожаных сидений Palisade, и после месяцев общения с автопроизводителем, Hyundai нашла способ исправления этого недостатка и выпустила технический бюллетень для дилеров с инструкциями.

Официально утвержденная процедура заключается в заливании внутрь подголовников и спинок сидений Palisade устранителя запахов марки Febreze. В частности, дилерам поручают насытить внутренний материал подголовников и распылить немного в отверстия для крепления на спинке сиденья.

В случае, если первая обработка не сработает, дилер должен попробовать вторую обработку, используя один из двух других утвержденных продуктов. В публикации отмечается, что несколько владельцев сообщали о том, что попробовали именно это “лечение”, и сочли его неэффективным, поскольку запах возвращался со временем.

Установлено, что водители, которые сообщили о запахе, ездили на моделях Palisade в исполнении Limited или Calligraphy (от 47 000 долларов) – обе версии имеют опцию кожаных сидений Premium Nappa.

Представитель компании Hyundai сообщил The Drive “были незначительные изменения в [производственном] процессе изготовления подголовников”, что привело к тому, что запах присутствовал в ограниченном количестве транспортных средств. Автопроизводитель говорит, что исправил производственный процесс для будущих автомобилей.