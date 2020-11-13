Деякі власники новеньких кросоверів скаржаться на неприємний запах у салоні, мовляв в машинах відчувається запах часнику, цибулі, старих шкарпеток та інших неприємних для носу речей. Та у Hyundai є план вирішення цієї проблеми.

Немає нічого кращого за запах нового автомобіля... за винятком випадків, коли він нагадує брудну білизну, або використані шкарпетки, або старі цибульні кільця, або щось ще гірше, як деякі нові власники Hyundai Palisade скаржилися протягом літа.

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Раніше цього року The Drive повідомив про незрозумілий неприємний запах, що виходить із шкіряних сидінь Palisade, і після місяців спілкування з автовиробником, Hyundai знайшла спосіб виправлення цього недоліку та випустила технічний бюлетень для дилерів з інструкціями.

Офіційно затверджена процедура полягає у заливанні всередину підголівників і спинок сидінь Palisade усувача запахів марки Febreze. Зокрема, дилерам доручають наситити внутрішній матеріал підголовників та розпорошити трохи в отвори для кріплення на спинці сидіння.

У разі, якщо перша обробка не спрацює, дилер повинен спробувати другу обробку, використовуючи один із двох інших затверджених продуктів. У публікації зазначається, що декілька власників повідомляли про те, що спробували саме це “лікування”, і визнали його неефективним, оскільки запах повертався з часом.

Встановлено, що водії, які повідомили про запах, їздили на моделях Palisade у виконанні Limited або Calligraphy (від 47 000 доларів) – обидві версії мають опцію шкіряних сидінь Premium Nappa.

Представник компанії Hyundai повідомив The Drive, що “були незначні зміни у [виробничому] процесі виготовлення підголівників”, що призвело до того, що запах був присутній в обмеженій кількості транспортних засобів. Автовиробник каже, що виправив виробничий процес для майбутніх автомобілів.